Из России стали массово уезжать IT-специалисты: в основном в США, Канаду и Германию

Ещё в начале 2021 года в стране фиксировалась острая нехватка IT-кадров. Минцифры подсчитало, что в России на февраль 2021 года не хватало от 500 тысяч до 1 млн специалистов в различных сферах информационных технологий.
В 2022 году ситуация только ухудшилась, по оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций, в феврале и марте страну покинули около 50-70 тысяч IT-специалистов в связи с резким ухудшением экономической ситуации.
Угрозы оттока IT-специалистов
Отъезд IT-кадров за границу — это огромный шаг назад в развитии.
- Во-первых, сильно пострадает безопасность данных. Поскольку компании хранят все большие данных на серверах, злоумышленники будут активно взламывать информационные системы. Так в конце февраля служба безопасности «Яндекс Еды» выявила утечку своих данных, в результате чего контактная информация о клиентах компании разлетелась по всей сети.
- Во-вторых, без IT-специалистов Россия не сможет производить импортозамещение digital сферы. В связи с этим страна останется без облачных сервисов, программных обеспечений, информационных систем и так далее.
- И в-третьих, из-за упадка IT-сферы мы потеряем многие другие отрасли, например, онлайн-магазины и стриминговые сервисы, поскольку для их существования необходимы технологии.
Как реагирует государство на отъезд IT-кадров?
Во избежание оттока IT-специалистов за рубеж 2 марта 2022 года правительство страны подписало указ о внедрении третьего пакета мер поддержки IT-отрасли. Одними из главных пунктов поддержки стали отсрочка от армии, значительные налоговые льготы и увеличение грантов и льготных кредитов.
До этого правительство также предоставляло большие льготы IT-специалистом. Вот как выглядят все пакеты поддержки от государства.
После ряда введенных мер президент объединения разработчиков «Руссофт» Валентин Макаров заявил, что в течение 8-10 месяцев в Россию вернётся от трети до половины спонтанно покинувших её IT-специалистов.
Самыми популярными направлениями для специалистов из IT-сферы остаются США и Германия. Несмотря на то, что государство пытается активно поддерживать IT-специалистов, они всё равно продолжают покидать страну. Во многом, за счёт отсутствия доступа к современным технологиям на фоне санкций.
Уже сегодня можно говорить о масштабном кризисе с IT-кадрами в России, который может привести к упадку всех сфер бизнеса. А следовательно и к огромному шагу назад в развитии страны.