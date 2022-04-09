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Главная » Новости » Технологии » 2022 » Апрель » 9 » 14:34:47

Из России стали массово уезжать IT-специалисты: в основном в США, Канаду и Германию

Вчера, 14:34:47 385 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из России стали массово уезжать IT-специалисты: в основном в США, Канаду и Германию

 Ещё в начале 2021 года в стране фиксировалась острая нехватка IT-кадров. Минцифры подсчитало, что в России на февраль 2021 года не хватало от 500 тысяч до 1 млн специалистов в различных сферах информационных технологий.
 
В 2022 году ситуация только ухудшилась, по оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций, в феврале и марте страну покинули около 50-70 тысяч IT-специалистов в связи с резким ухудшением экономической ситуации.
 

Угрозы оттока IT-специалистов

Отъезд IT-кадров за границу — это огромный шаг назад в развитии.
  • Во-первых, сильно пострадает безопасность данных. Поскольку компании хранят все большие данных на серверах, злоумышленники будут активно взламывать информационные системы. Так в конце февраля служба безопасности «Яндекс Еды» выявила утечку своих данных, в результате чего контактная информация о клиентах компании разлетелась по всей сети.
  • Во-вторых, без IT-специалистов Россия не сможет производить импортозамещение digital сферы. В связи с этим страна останется без облачных сервисов, программных обеспечений, информационных систем и так далее.
  • И в-третьих, из-за упадка IT-сферы мы потеряем многие другие отрасли, например, онлайн-магазины и стриминговые сервисы, поскольку для их существования необходимы технологии.
 

Как реагирует государство на отъезд IT-кадров?

Во избежание оттока IT-специалистов за рубеж 2 марта 2022 года правительство страны подписало указ о внедрении третьего пакета мер поддержки IT-отрасли. Одними из главных пунктов поддержки стали отсрочка от армии, значительные налоговые льготы и увеличение грантов и льготных кредитов.
 
До этого правительство также предоставляло большие льготы IT-специалистом. Вот как выглядят все пакеты поддержки от государства.

После ряда введенных мер президент объединения разработчиков «Руссофт» Валентин Макаров заявил, что в течение 8-10 месяцев в Россию вернётся от трети до половины спонтанно покинувших её IT-специалистов.
 
Самыми популярными направлениями для специалистов из IT-сферы остаются США и Германия. Несмотря на то, что государство пытается активно поддерживать IT-специалистов, они всё равно продолжают покидать страну. Во многом, за счёт отсутствия доступа к современным технологиям на фоне санкций.
 
Уже сегодня можно говорить о масштабном кризисе с IT-кадрами в России, который может привести к упадку всех сфер бизнеса. А следовательно и к огромному шагу назад в развитии страны.
Тэги: США, Германи, работа, россия, айтишники
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