Из России стали массово уезжать IT-специалисты: в основном в США, Канаду и Германию

Во избежание оттока IT-специалистов за рубеж 2 марта 2022 года правительство страны подписало указ о внедрении третьего пакета мер поддержки IT-отрасли. Одними из главных пунктов поддержки стали отсрочка от армии, значительные налоговые льготы и увеличение грантов и льготных кредитов.

Самыми популярными направлениями для специалистов из IT-сферы остаются США и Германия. Несмотря на то, что государство пытается активно поддерживать IT-специалистов, они всё равно продолжают покидать страну. Во многом, за счёт отсутствия доступа к современным технологиям на фоне санкций.

Уже сегодня можно говорить о масштабном кризисе с IT-кадрами в России, который может привести к упадку всех сфер бизнеса. А следовательно и к огромному шагу назад в развитии страны.

До этого правительство также предоставляло большие льготы IT-специалистом. Вот как выглядят все пакеты поддержки от государства.После ряда введенных мер президент объединения разработчиков «Руссофт» Валентин Макаров заявил, что в течение 8-10 месяцев в Россию вернётся от трети до половины спонтанно покинувших её IT-специалистов.