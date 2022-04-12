Нурлан Сабуров на концерте в США подвергся мощному хейту: «билет купил- детей убил!». ВИДЕО

В Сети активно обсуждают обтекаемый ответ российского комика Нурлана Сабурова по поводу текущей ситуации. Из-за этого артист переживает не только обвинения коллег, но и хейт на своих шоу, к которым готовился долгое время.
Не успел 30-летний юморист отойти от впечатлений на прошлом концерте в рамках тура по Америке, как ему снова пришлось выдерживать колкие замечания от публики на новом выступлении.
Так, один из зрителей стендапа в самом начале предупредил шоумена, что от негатива он не застрахован.
«Нурлан, а здесь будет то же самое, что в Лос-Анджелесе!», — смеясь, выкрикнул он.
После этого люди в зале стали еще смелее и, не стесняясь, доносили до звезды, мол, спокойного концерта у него точно не будет. Сабуров не показал и вида, что его задевают упреки пришедших и лишь ответил одному из них: «Да я уже все сказал, завязывай!» Но на этом не закончилось испытание для ведущего YouTube-шоу «Что было дальше?». На улице зрители без остановки скандировали: «Позор!»
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Фанаты пытались спасти ситуацию
Однако все же на шоу присутствовало большинство людей из фанатов Нурлана, которые всячески пытались спасти ситуацию. Так, когда в очередной раз у микрофона оказывался человек, пытающийся задать неудобный вопрос, поклонники комика громко аплодировали, чтобы Сабуров не обращал внимания на хейтеров.
Вот только впереди у комика запланированы еще несколько городов — Нью-Йорк, Чикаго и Майами. Возможно, весь тур юмориста теперь пройдет под огнем критики возмущенных зрителей, которые придут на концерт лишь для того, чтобы спровоцировать Нурлана.
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«Что было дальше?» закрывается на YouTube
Напомним, что Нурлан Сабуров также является бессменным ведущим шоу «Что было дальше?». Накануне стало известно, что оно уходит с YouTube. Причиной стало отключение монетизации на стриминговой платформе. Так, комики больше не смогут получать деньги за просмотры роликов.