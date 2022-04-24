Кто стал президентом Франции. Выборы 2022

Эммануэль Макрон побеждает на выборах президента Франции 2022, набирая 58%. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на первые данные с участков.
Данные от французских экзит-поллов:
- Макрон - 58,2%, Ле Пен - 41,8% - IPSOS;
- Макрон - 58%, Ле Пен - 42% - IFOP;
- Макрон - 57,6%, Ле Пен - 42,4% - Elabe.
Марин Ле Пен заявила, что признаёт свое поражение на выборах президента Франции.
Сторонники Макрона празднуют предварительные итоги голосования, их кандидат уверенно обходит Мари ле Пен.
Ле Пен признала своё поражение, однако достигнутый результат считает успехом. Также она заявила, что продолжит свою деятельность в политике как главная оппозиционная сила.
Что сделал Макрон и чем недовольны французы
44-летний бывший банкир-центрист, который никогда не занимал выборных должностей до того, как стал президентом в 2017 году, уже войдет в историю как самый молодой президент Франции - в начале первого срока ему было 39 лет.
Первый год у власти Макрон и его сторонники в парламенте посвятили реформам налоговой системы, рынка труда и железнодорожной госкомпании.
Одним из первых изменений стало снижение налога на богатство. Его платили французы с состояниями выше 1,3 млн евро - таких несколько сотен тысяч, но не больше, чем полпроцента населения. И хотя этот налог - красная тряпка для левых, называющих Макрона "президентом богачей", он приносит казне менее 2% всех налоговых доходов, или около 5 млрд евро в год.
Второе существенное изменение - снижение налогов на бизнес. Сейчас треть прибыли компании отдают в казну, и Макрон обещал за пять президентских лет привести эту долю ближе к одной четверти, как у европейских соседей.
В 2018 году французское правительство повысило налоги на дизельное топливо и бензин и планировало и дальше их повышать. И этот шаг привел к одному из самых больших политических кризисов - протестам автомобилистов, более известным как протесты "желтых жилетов", которые продолжались в течение года.
Макрону пришлось спешно потратить 10 млрд евро на снижение налогов и повышение доходов, а также объехать все страну, чтобы убедить избирателей снизить накал протестов.
В 2019 году Макрон приступил к своей самой амбициозной на сегодняшний день реформе - пересмотру французской распределительной пенсионной системы, одной из самых щедрых в мире.
Макрон утверждал, что французам нужно дольше работать, чтобы удержать на плаву обремененную долгами систему, и предложил увеличить минимальный возраст для получения полной пенсии с 62 до 65 лет. Он также хотел отменить 42 специальных режима, которые дают некоторым работникам более выгодные пенсионные пакеты.
Его планы вызвали многодневные протесты под руководством профсоюзов, в том числе шестинедельную забастовку на железнодорожном транспорте. Когда разразилась пандемия коронавируса, Макрон приостановил пенсионную реформу.
В марте 2020 года Макрон объявил, что Франция находится в состоянии войны с коронавирусом, и ввел в стране жесткие ограничения, в том числе карантин, чтобы остановить распространение ковида.
Пандемия сбила его программу реформ с курса. В течение последних полутора лет он потратил около 160 млрд евро на сохранение рабочих мест и предприятий, улучшение медицинского обслуживания и укрепление экономики в рамках подхода под лозунгом "Чего бы это ни стоило".
Эти расходы привели к резкому увеличению государственного долга Франции. В конце 2021 года он составлял 2,813 трлн евро.