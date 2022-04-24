Кто стал президентом Франции. Выборы 2022

Данные от французских экзит-поллов:

Макрон - 58,2%, Ле Пен - 41,8% - IPSOS;

Макрон - 58%, Ле Пен - 42% - IFOP;

Макрон - 57,6%, Ле Пен - 42,4% - Elabe.

Марин Ле Пен заявила, что признаёт свое поражение на выборах президента Франции.

Ле Пен признала своё поражение, однако достигнутый результат считает успехом. Также она заявила, что продолжит свою деятельность в политике как главная оппозиционная сила. Что сделал Макрон и чем недовольны французы Сторонники Макрона празднуют предварительные итоги голосования, их кандидат уверенно обходит Мари ле Пен.

44-летний бывший банкир-центрист, который никогда не занимал выборных должностей до того, как стал президентом в 2017 году, уже войдет в историю как самый молодой президент Франции - в начале первого срока ему было 39 лет.

Первый год у власти Макрон и его сторонники в парламенте посвятили реформам налоговой системы, рынка труда и железнодорожной госкомпании.

Одним из первых изменений стало снижение налога на богатство. Его платили французы с состояниями выше 1,3 млн евро - таких несколько сотен тысяч, но не больше, чем полпроцента населения. И хотя этот налог - красная тряпка для левых, называющих Макрона "президентом богачей", он приносит казне менее 2% всех налоговых доходов, или около 5 млрд евро в год.



Второе существенное изменение - снижение налогов на бизнес. Сейчас треть прибыли компании отдают в казну, и Макрон обещал за пять президентских лет привести эту долю ближе к одной четверти, как у европейских соседей.

В 2018 году французское правительство повысило налоги на дизельное топливо и бензин и планировало и дальше их повышать. И этот шаг привел к одному из самых больших политических кризисов - протестам автомобилистов, более известным как протесты "желтых жилетов", которые продолжались в течение года.

Макрону пришлось спешно потратить 10 млрд евро на снижение налогов и повышение доходов, а также объехать все страну, чтобы убедить избирателей снизить накал протестов.

В 2019 году Макрон приступил к своей самой амбициозной на сегодняшний день реформе - пересмотру французской распределительной пенсионной системы, одной из самых щедрых в мире.

Макрон утверждал, что французам нужно дольше работать, чтобы удержать на плаву обремененную долгами систему, и предложил увеличить минимальный возраст для получения полной пенсии с 62 до 65 лет. Он также хотел отменить 42 специальных режима, которые дают некоторым работникам более выгодные пенсионные пакеты.

Его планы вызвали многодневные протесты под руководством профсоюзов, в том числе шестинедельную забастовку на железнодорожном транспорте. Когда разразилась пандемия коронавируса, Макрон приостановил пенсионную реформу.

В марте 2020 года Макрон объявил, что Франция находится в состоянии войны с коронавирусом, и ввел в стране жесткие ограничения, в том числе карантин, чтобы остановить распространение ковида.

Пандемия сбила его программу реформ с курса. В течение последних полутора лет он потратил около 160 млрд евро на сохранение рабочих мест и предприятий, улучшение медицинского обслуживания и укрепление экономики в рамках подхода под лозунгом "Чего бы это ни стоило".

Эти расходы привели к резкому увеличению государственного долга Франции. В конце 2021 года он составлял 2,813 трлн евро.

Эммануэль Макрон побеждает на выборах президента Франции 2022, набирая 58%. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на первые данные с участков.