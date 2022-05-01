Артистка посетила один из госпиталей, где после ранений в бою восстанавливают силы наши защитники. Одного из бойцов Могилевска еще и поздравила с днем рождения – звезда спела ему Happy birthday, презентовала огромный букет и расцеловала:

"Владимир, 28 лет. Мы познакомились во время моего концерта в госпитале. Тогда те, кто смог, пришли, а к тем, кто не мог ходить – я пошла сама. Володя получил ранение в самом начале войны 25 февраля. Операция. Потеряно зрение на 30-40%. Повреждена нога, был разрыв мягких тканей и впереди еще 2-3 операции. Но Володя не сдается, никак не дождется, когда снова сможет быть в строю! И вообще не охотно о своих болезнях рассказывает. А сегодня у него день рождения! Имею честь поздравить! Обнять!" – рассказала Могилевская.

Инстаграм Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) Видео Знаменитость пожелала имениннику как можно скорее поправиться и больше никогда не знать войны. "Жить счастливо в своей цветущей Украине" – добавила исполнительница.

Украинская певица Наталья Могилевская сделала подарок раненому на войне бойцу и навестила его в больнице.