В каком банке выгоднее оформить пластиковую карту в польском злотом

Первые украинские беженцы уже изучили все условия выдачи пластиковых карт в польском злотом. Аналитики исследовали все платежные предложения более 15 наиболее крупных украинских банков.
По состоянию на 03.05.2022 исследуемые карты предоставляют 5 банков. Общее количество предложений для указанных условий - 10.
Для пластиковых карт в польском злотом характерны:
- средняя стоимость выпуска - 104,03 польский злотый
- средний процент за снятие денег в банкоматах банка - 0,38 %, в банкоматах других банков – 0,73 %.
- средний процент за снятие денег за рубежом - 1,75 %
- средний процент на неснижаемый остаток - 0,00 % годовых.
Ниже отобрали по одному лучшему предложению от банка (с точки зрения стоимости выпуска карты) для упомянутых условий.
ТОП-5 лучших пластиковых карт в польском злотом по состоянию на 18.04.2022 г.
Первый Украинский Международный Банк
«всеКАРТА» - Visa Rewards
- годовое обслуживание - 0,00 грн
- комиссия за снятие - 0,00 %
- комиссия за снятие в других банках - 0,00 %
Кредобанк
«Правильная карта» - Visa Classic
- годовое обслуживание - 0,00 грн
- комиссия за снятие - 0,00 %
- комиссия за снятие в других банках - 0,00 %
Idea Bank (Идея Банк)
«CARD BLANCHE TRANSFER» - Mastercard World Debit
- годовое обслуживание - 0,00 грн
- комиссия за снятие - 1,00 % (мин. 0,00 )
- комиссия за снятие в других банках - 1,00 % + 0,69
RwS bank
«Персональний MasterCard» - MasterCard Debit
- годовое обслуживание - 0,00 грн
- комиссия за снятие - 0,00 % (мин. 0,00 )
- комиссия за снятие в других банках - 1,50 % + 0,69
Universal Bank
«Валютная карта monobank» - Visa Debit
- годовое обслуживание - 0,00 грн
- комиссия за снятие - 0,00 % (мин. 0,00 )
- комиссия за снятие в других банках - 0,90 %