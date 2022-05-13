Американский булли погиб в багажном отсеке самолёта. Животное не разрешили взять в салон из-за правил «Аэрофлота»

Прокуратура начала проверку

Хозяйка американского булли по кличке Тимон летела из Челябинска в Москву на самолёте «Аэрофлота», пишет Baza. На время полёта пса пришлось сдать в багаж: по правилам авиакомпании, в салоне вместе с владельцем нельзя провозить животных весом более восьми килограмм.По прилёте в Шереметьево пса не выдавали три с половиной часа, хотя другого багажа у женщины не было. Сначала сотрудники «Аэрофлота» сказали, что собаке плохо, но позже объявили о гибели Тимона. Когда тело пса вынесли, хозяйка отметила отсутствие на нём комбинезона, в котором его отправили в полёт. Тело животного окоченело, а переноска была холодной. Предположительно, Тимон погиб из-за переохлаждения.

Владелица пса отправилась в государственную ветеринарную клинику, чтобы сделать независимую экспертизу и выяснить, почему умер пёс. По словам хозяйки, Тимон был здоров, часто летал в самолётах.

«Ситуация произошла на борту воздушного судна, собачка уже прилетела к нам в таком состоянии», — рассказали в пресс-службе аэропорта Шереметьево. «Аэрофлот» сообщил «Комсомольской правде», что разбирается в обстоятельствах гибели пса. Транспортная прокуратура начала свою проверку.

На борту «Аэрофлота» не впервые погибает животное

Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал провести прокурорскую проверку из-за смерти пса. «„Аэрофлот“, разрешите владельцам брать на борт более крупных животных, как это сделали уже многие российские авиаперевозчики. Животные — пассажиры, а не багаж!», — написал чиновник.В январе 2021 года на борту рейса из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в московском аэропорту Шереметьево погибли два кота из трёх, что хозяин сдал в багаж. Позже авиакомпания заявила, что расследование не нашло подтверждений виновности сотрудников самолёта или аэропорта.22 июня того же года пассажирка «Аэрофлота» рассказала о собаке, пострадавшей при полёте в багаже. Авиакомпания отказалась взять на себя ответственность и связала её травмы со стрессом.После нескольких скандалов «Аэрофлот» изменил правила перевозки животных и разрешил перевозить трёх, а не одного. При регистрации питомца и клетку фотографируют, на переноску крепят стикер с данными и телефоном владельца. При этом авиакомпания не изменила основное правило — возможность перевозки в салоне либо в багажном отсеке зависит от размеров и веса клетки с животным.