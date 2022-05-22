Оспа обезьян: симптомы вируса. Собрали всё что надо знать и как не заболеть

В Европе появился странный вирус оспы обезьян, который крайне редко встречается за пределами Африки. Насколько он опасен?

В Германии обнаружен первый случай оспы обезьян. Институт микробиологии бундесвера в Мюнхене однозначно выявил вирус у одного пациента с характерными изменениями кожи, сообщила в пятницу, 20 мая, медицинская служба бундесвера. До этого в Европе произошло несколько вспышек этого инфекционного заболевания - в том числе в Великобритании, Португалии, Испании, Италии, Франции и Бельгии.

Случаи заболевания оспой обезьян у людей до сих пор были известны в основном в некоторых регионах Африки. Нынешний, выявленный в странах Европы, а также в США и Канаде, вариант вируса считается западноафриканским, вызывающим более легкое течение болезни, чем центральноафриканский вариант. Медики озадачены тем, как инфекция передается. Институт Роберта Коха (RKI) уже призвал к повышенной бдительности.

Каковы симптомы болезни?

Оспа обезьян у людей вызывает кожную сыпь с гнойными прыщами и волдырями, которые через некоторое время лопаются, а на их месте образуют струпья, изредка превращающиеся в рубцы, которые сохраняются на протяжении всей жизни.

Так выглядят повреждения кожи у пациентов, которые инфицированы оспой обезьян

Сыпь выглядит по-разному в зависимости от фазы заболевания и может напоминать возникающую при ветрянке или сифилисе. Примерно через три-четыре недели болезнь проходит. Только в очень редких случаях - обычно у маленьких детей - она приводит к летальному исходу.

Инкубационный период оспы обезьян составляет от 7 до 21 дня, но симптомы обычно проявляются уже через 10-14 дней. Тогда помимо кожной сыпи могут появиться головная боль, боли в мышцах и спине, лихорадка, озноб, истощение организма и увеличение лимфатических узлов.

Как защититься от оспы обезьян?

Специальной терапии и вакцинации против этой болезни не существует. Но врачи считают, что прививка от нормальной оспы также относительно хорошо защищает от оспы обезьян. Хотя вирус последней не имеет прямого отношения к вирусу нормальной оспы, оба типа относятся к одному и тому же роду вирусов. Таким образом, они достаточно похожи, чтобы иммунная система среагировала на инфекцию.

Натуральная оспа, поражающая человека, была искоренена во всем мире к 1980 году благодаря масштабной кампании вакцинации. Однако, по данным RKI, значительная часть населения Земли на данный момент больше не имеет прививки от оспы.

Трудный поиск путей передачи болезни

Передача вируса оспы обезьян от человека к человеку требует очень тесного контакта. В большинстве случаев цепочка инфицирования ограничивается всего несколькими людьми. В настоящее время ведутся интенсивные исследования того, происходит ли передача инфекции через контакт поврежденного участка кожи с выделениямиоспы.

Так выглядит вирус оспы обезьян

Около двух недель назад при первом обнаружении оспы обезьян в Европе британские органы здравоохранения смогли легко отследить происхождение инфекции, поскольку пациент, по-видимому, привез с собой редкий вирус из поездки в Нигерию.

Отследить причины четырех недавних случаев гораздо труднее, потому что инфицированные мужчины ранее не посещали Африку и не контактировали с другими заболевшими. Сотрудники органов здравоохранения сейчас интенсивно ищут пока непонятные связи между случаями заболеваний, поскольку вирус оспы обезьян легко не передается между людьми.

Передача вируса при тесном контакте

Большинство случаев, о которых до сих пор сообщалось, касаются мужчин, имевших сексуальные контакты с другими мужчинами. Тем не менее многие британские эксперты определенно указывают на то, что пока нет достаточных доказательств того, что при оспе обезьян у людей речь идет об инфекции, передающейся половым путем.

Доктор в ЦАР осматривает женщину, у которой нашли вирус оспы обезьян, октябрь 2018 года

"Вероятно, слишком рано делать какие-либо выводы о путях передачи или предполагать, что сексуальная активность была необходима для инфицирования, пока у нас не будет четких эпидемиологических данных и анализа", - пояснил Майкл Скиннер, преподаватель вирусологии в Имперском колледже Лондона.



Профессор Джимми Уитворт, профессор международного общественного здравоохранения Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM), придерживается аналогичной точки зрения: "Самым вероятным путем распространения в этом скоплении клеток является тесный контакт: прикосновение к коже или постельному белью или совместное пользование посудой. Реальная передача (инфекции. - Ред.) половым путем через генитальные или оральные выделения не должна приниматься на веру".

Если у вас есть симптомы - немедленно пройдите обследование!

В отчете RKI говорится, что оспу обезьян также следует рассматривать как возможную причину при неясном характере изменений кожи, подобных оспе, если пострадавшие не путешествовали в определенные районы. Как указывают в RKI, мужчины, имеющие половые контакты с другими мужчинами, должны "немедленно обратиться за медицинской помощью", если у них появятся какие-либо необычные изменения кожи.

"Мы настоятельно призываем геев и бисексуальных мужчин, в частности, быть бдительными при возникновении любой необычной кожной сыпи или повреждений и немедленно обращаться в службу сексуального здоровья", - добавляет директор Агентства по охране здоровья Великобритании (UKHSA) Сьюзан Хопкинс.

Классическая зоонозная инфекция

Впервые оспа обезьян у человека была выявлена в Демократической республике Конго в 1970 году. Отдельные случаи заболеваний наблюдались в странах Центральной и Западной Африки. В целом, однако, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает эндемический риск как крайне низкий. Патоген, вызывающий оспу обезьян, вероятно, циркулирует среди грызунов. Обезьяны считаются так называемыми ложными хозяевами. Таковые могут подвергнуться заражению, но вирус не способен дальше развиваться в их организме.

Видео. Насколько вирус опасен для человека?

"Инфекция может передаваться при контакте с выделениями зараженных животных", - отмечается в отчете RKI. Передача ее происходит главным образом через укусы (например, белок, крыс, приматов), общение с животным (например, домашним питомцем), контакт с кровью и выделениями животных, употребление мяса животного (например, зараженной обезьяны) в пищу, а также при заражении капельным путем. Таким образом, это классический зооноз, вызываемый тесным контактом с зараженными животными или употреблением в пищу их мяса.

Автор Александер Фройнд, DW