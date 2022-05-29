«Путин давно умер, а на его месте двойник» - пишут британские СМИ со ссылкой на МИ-6

«Путин очень болен, и даже когда он умрет, его смерть будет храниться в секрете в течение нескольких недель, если не месяцев. Есть вероятность, что он уже мертв. Это невозможно знать. Считается, что Путин использовал двойников в прошлом, когда ему было плохо, и Кремль может делать это и сегодня.
Путин возглавляет небольшую группу высокопоставленных чиновников, которые полностью ему лояльны.
«Настоящий страх (его приспешников) заключается в том, что, как только будет объявлено о его смерти, может произойти переворот в Кремле, и российские генералы захотят уйти из Украины. Смерть Путина сделает их беспомощными и уязвимыми, поэтому они кровно заинтересованы в том, чтобы говорить, что Путин жив, хотя на самом деле все может быть наоборот».
Состояние здоровья 69-летнего диктатора в последние месяцы явно ухудшилось. Он стал менее подвижным, его лицо опухло, и некоторые наблюдатели предполагают, что у него может быть рак крови.
Широко распространено мнение, что он принимает стероиды или лечится от рака, из-за чего его лицо выглядит одутловатым.
Две недели назад российский олигарх, имеющий тесные связи с Кремлем, заявил, что Путин «сильно болен раком крови» и перенес операцию перед вторжением в Украину.
«Хозяин Кремля болен тяжелой формой рака - он теряет зрение, страдает от головных болей и тремора конечностей.