«Путин давно умер, а на его месте двойник» - пишут британские СМИ со ссылкой на МИ-6

Британские газеты, такие как The Mirror, The Sun, Daily Star и т.д. сегодня сообщили о том, что президент России Владимир Путин уже может быть мертвым, а его место занял двойник.

Пресса ссылается на источники в разведке MI-6, которые утверджают, что Путин, возможно, умер.

Один из источников отметил, что недавние выступления Путина, скорее всего, были записаны заранее, а на Параде Победы в Москве мог появиться дублер. Ведь «кремлевские приспешники» будут стремиться скрыть смерть Путина в попытке удержаться у власти.



Один источник в разведке сказал:

«Путин очень болен, и даже когда он умрет, его смерть будет храниться в секрете в течение нескольких недель, если не месяцев. Есть вероятность, что он уже мертв. Это невозможно знать. Считается, что Путин использовал двойников в прошлом, когда ему было плохо, и Кремль может делать это и сегодня.





Путин возглавляет небольшую группу высокопоставленных чиновников, которые полностью ему лояльны.

«Настоящий страх (его приспешников) заключается в том, что, как только будет объявлено о его смерти, может произойти переворот в Кремле, и российские генералы захотят уйти из Украины. Смерть Путина сделает их беспомощными и уязвимыми, поэтому они кровно заинтересованы в том, чтобы говорить, что Путин жив, хотя на самом деле все может быть наоборот».

Состояние здоровья 69-летнего диктатора в последние месяцы явно ухудшилось. Он стал менее подвижным, его лицо опухло, и некоторые наблюдатели предполагают, что у него может быть рак крови.

Широко распространено мнение, что он принимает стероиды или лечится от рака, из-за чего его лицо выглядит одутловатым.

Две недели назад российский олигарх, имеющий тесные связи с Кремлем, заявил, что Путин «сильно болен раком крови» и перенес операцию перед вторжением в Украину.

Осталось жить 2-3 года

Тема вероятной смертельной болезни президента рф Владимира Путина сегодня будоражит мировые СМИ.

Daily Mirror цитирует бывшего агента ФСБ Бориса Карпичкова, который живет в Великобритании:

«Хозяин Кремля болен тяжелой формой рака - он теряет зрение, страдает от головных болей и тремора конечностей.

Когда он выступает по телевидению, ему нужно, чтобы на бумаге огромными буквами было записано все, что он собирается сказать».

Также у Путина случаются внезапные приступы «неконтролируемой ярости», он фактически никому не доверяет.