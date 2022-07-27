Полковник СБУ Евгений Беликов был задержан патрульной полицией. ВИДЕО

Сегодня 27 июля 2022, недалеко от города Верхнеднепровск, Днепропетровской области, патрульная полиция задержала пьяного водителя на белом Рено Дастер.
Как сообщил в своем телеграм-канале Антон Геращенко, задержанным оказался полковник СБУ Беликов Евгений Александрович. При задержании он пытался сбежать и применить автоматическое оружие. Несмотря на сопротивление, полковника СБУ задержали и вместе с женой доставили в Днепр.
"Никто не имеет права оскорблять правоохранителей, находящихся при исполнении своих обязанностей по защите правопорядка. Тем более, во время войны", - написал Геращенко.
"В настоящее время его задержали. Дело открыто по ст. 365 УКУ (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), а также, вероятно, ему инкриминируют злостное неповиновение законному требованию полицейского (ст. 185 КУоАП) и посягательство на жизнь работника правоохранительного органа (ст. 348 УКУ)" - пишет в фейсбук экс-нардеп Игорь Мосейчук.