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Главная » Новости » Криминал » 2022 » Июль » 27 » 19:40:33

Полковник СБУ Евгений Беликов был задержан патрульной полицией. ВИДЕО

Сегодня, 19:40:23 265 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полковник СБУ Евгений Беликов был задержан патрульной полицией. ВИДЕО

Сегодня 27 июля 2022, недалеко от города Верхнеднепровск, Днепропетровской области, патрульная полиция задержала пьяного водителя на белом Рено Дастер. 

Как сообщил в своем телеграм-канале Антон Геращенко, задержанным оказался полковник СБУ Беликов Евгений Александрович. При задержании он пытался сбежать и применить автоматическое оружие. Несмотря на сопротивление, полковника СБУ задержали и вместе с женой доставили в Днепр. 

"Никто не имеет права оскорблять правоохранителей, находящихся при исполнении своих обязанностей по защите правопорядка. Тем более, во время войны", - написал Геращенко


"В настоящее время его задержали. Дело открыто по ст. 365 УКУ (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), а также, вероятно, ему инкриминируют злостное неповиновение законному требованию полицейского (ст. 185 КУоАП) и посягательство на жизнь работника правоохранительного органа (ст. 348 УКУ)" - пишет в фейсбук экс-нардеп Игорь Мосейчук.

Видео задержания

 

Пост в telegram Антона Геращенко

Тэги: полиция, пдд, СБУ
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