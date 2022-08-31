Умер Михаил Горбачев. Первому и единственному президенту СССР был 91 год

По словам генерального секретаря ООН, Михаил Горбачев был единственным в своем роде государственным деятелем, который изменил ход истории и сделал больше, чем кто бы то ни было, для мирного завершения холодной войны.

"Получая в 1990 году Нобелевскую премию мира, он отметил, что мир - это не единоподобие, а единство в многообразии. Он воплотил это важное понимание на практике, идя путем переговоров, реформ, прозрачности и разоружения", - говорится в заявлении Антониу Гутерриша.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева и утром направит телеграмму соболезнований родным и близким.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что всегда восхищался отвагой и прямотой, которую Горбачев проявил в приведении холодной войны к мирному окончанию.

"Во времена путинской агрессии в Украине его неустанная приверженность открытию советского общества остается примером для нас всех", - написал Джонсон в "Твиттере".

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйнен воздала почести Горбачеву как достойному доверия и уважения лидеру, сыгравшему ключевую роль в окончании холодной войны, разрушении "железного занавеса" и открывшему путь к свободной Европе.

"Его заслуг мы никогда не забудем", - добавила она.

По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, приверженность Горбачева миру в Европе изменила историю.

"Выражаю соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева, поборника мира, чей выбор открыл России дорогу к свободе", - написал Макрон в "Твиттере".

Германские политики особо отмечают ту роль, которую Михаил Горбачев сыграл в разрушении Берлинской стены и последующем объединении Германии.

"Без Горбачева невозможно было бы представить мирных революций в странах Восточного блока, в том числе у нас", - заявила вице-президент Бундестага Катрин Гёринг-Эккард.

"Мы многим ему благодарны. Он приблизил окончание холодной войны, сделал возможным объединение Германии и придал своей стране демократический импульс. Человек убеждений, чьего голоса будет не хватать", - отметила министр образования Беттина Штарк-Ватцингер.

"Михаил Горбачев как никто другой повлиял на сближение Востока и Запада после падения железного занавеса в Европе и окончания холодной войны. Покойся с миром", - написал в "Твиттере" канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Горбачев дал нам свободу. Он дал свободу сотням миллионов людей в России и вокруг нее, а еще и половине Европы. Как мы в России воспользовались подаренной нам свободой, этой великой возможностью - это уж наша ответственность", - прокомментировал известие о кончине бывшего президента СССР российский политик, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.