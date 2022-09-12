Зеленский не планирует начинать переговоры с Путиным

«На сегодняшний день нет. Я не вижу никакого желания с их стороны быть конструктивными. Что касается их ультиматумов, то мне все равно, кто эти ультиматумы выдвигал – Путин или кто-то другой. Это мой принцип – я не буду говорить с тем, кто ставит ультиматумы», - заявил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что любой договор между Украиной и Россией может быть заключен только в случае полного вывода войск РФ с украинской территории.

Киев готов к переговорам Министр отметил, что за время полномасштабной войны власти Украины научились многому, в том числе научились не доверять каким-либо разговорам о мире, которые нам предлагают партнеры, добавив, что Киев занял новую позицию по переговорам с РФ– необходима полная деоккупация всех территорий Украины. «Я открою тайну: во время переговоров весной мы говорили россиянам: для того, чтобы дальше проводить переговоры и договариваться, вы должны вывести войска по состоянию на 23 февраля. Тогда это было возможно. Но теперь они прошли не одну точку невозврата и такой вариант давно не возможен. Вариантов «на 24 февраля» уже не существует. На 1 декабря 1991 года. Go out», – заявил Резников. Киев готов к переговорам после деоккупации всех территорий Украины — в пределах 1 декабря 1991 года, — заявил министр обороны Алексей Резников в ходе 17-й встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) «Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело – дипломатическое решение, а другое – Минск-2, -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что Минск - пустая бумажка, которая позволит России отдохнуть перед следующим вторжением», - отметил президент.

Владимир Зеленский не планирует начинать переговоры с Владимиром Путиным, - сказал президент Украины в интервью CNN