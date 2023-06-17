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Главная » Новости » Власть » 2023 » Июнь » 17 » 07:06:14
 

Путин культивирует неонацизм в России, оскорбляя национальность Зеленского - Мнение

Сегодня, 07:06:14 162 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Путин культивирует неонацизм в России, оскорбляя национальность Зеленского - Мнение

Вообще весьма странно слышать от военного преступника находящегося в розыске Международного уголовного суда президента россии путина не просто критику в адрес Владимира Зеленского, но и странное, расистское утверждение о его национальности.
 
Хотя, а что странного?
 
Ведь на протяжении всего периода нахождения у власти, путин всячески потворствовал развитию в россии неонацистских, человеконенавистнических субкультур, организаций и мировоззрения. Только в россии для каждой национальности в мире есть своё оскорбительное прозвище. Даже дружественных.
 
Только в россии оскорбление по национальному или религиозному признаку является нормой социального поведения. Только в россии не только не преследуются неонацистские группировки, но и курируются российскими спецслужбами. БОРН, Русское имперское движение и многие другие.
 
Только в россии мог быть под покровительством ФСБ открыт тренировочный лагерь "Партизан" в котором проходили обучения представители неонацистских группировок, которые после становились членами ЧВК "Вагнер" - героями россии!
 
Путин, человек культивировавший неонацизм в россии.
 
А теперь, Минздраву россии поручено на базе института психиатрии проводить исследования ЛГБТ-людей. То есть, один в один то, что происходило в нацистской Германии со всеми вытекающими ужасающими последствиями, чудовищными зверствами и жертвами.
 
Всё больше россия становится похожей на нацистскую Германию и путин тому является основным потворщиком. А потому, национальность Зеленского ему не даёт покоя. Его корёжит от того, он проигрывает геополитическую борьбу этническому еврею и с трудом скрывает клокочущий антисемитизм.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко
https://t.me/zloyodessit
Тэги: Путин, Зеленский, евреи
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