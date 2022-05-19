Дочка Путина Катерина Тихонова завела роман с артистом Игорем Зеленским

Откуда информация?

Во-первых, в распоряжении журналистов-расследователей оказался список пассажиров рейса, который 9 декабря 2019 года приземлился в VIP-терминале аэропорта Внуково, пишет издание "Агентство". По их данным, на борту самолета были Тихонова, Зеленский, их дочь, которой к тому моменту было два года, а также две няни, преподавательница фортепьяно и трое сотрудников Службы безопасности президента России, уточняет издание "Медуза" (в России внесена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Авторы заявляют, что список пассажиров им передал источник в аэропорту.

Во-вторых, авторы расследования утверждают, что в их распоряжении есть данные о перелетах Тихоновой, из которых следует, что за последние два года она летала в Мюнхен, где работал Зеленский, более 50 раз.

Третий источник - аноним, который около двух лет назад прислал в редакцию "Важных историй" архив писем бывшего мужа Тихоновой Шамалова. Теперь этот анонимный источник передал расследователям файлы, которые авторы называют документами из электронной почты сотрудника Службы безопасности президента и личного охранника Тихоновой (в расследовании называется его имя). В этих документах якобы есть копии паспорта дочери Путина, Игоря Зеленского и девочки, родившейся в 2017 году. Ее отчество - Игоревна. Всем им охранник Тихоновой покупал авиабилеты, утверждается в расследовании.

Наконец, в-четвертых, на вопрос о Зеленском источник Der Spiegel в Баварском государственном балете ответил, что тот, "скорее всего, партнер дочери Путина", хотя журналисты даже не успели спросить об этом.

Вторая дочь

Под санкциями

Корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Захаров о том, почему информация о родственниках Путина - это важно

Младшая дочь президента России Катерина Тихонова состоит в отношениях с известным артистом балета Игорем Зеленским, работавшим в последние годы в Германии, и у них есть дочь 2017 года рождения, пришли к выводу российские и немецкие журналисты-расследователи. Ранее СМИ утверждали, что у старшей дочи Владимира Путина Марии Воронцовой появился новый партнер и ребенок от него.СМИ со ссылкой на совместное расследование "Важных историй" (издание признано в России нежелательной организацией и организацией, выполняющей функции "иностранного агента") и Der Spiegel пишут, что после расставания со своим первым мужем Кириллом Шамаловым - заместителем председателя правления "Сибура" - Катерина Тихонова начала встречаться с 52-летним Игорем Зеленским, теперь уже бывшим худруком Баварского государственного балета.В апреле этого года он покинул пост - судя по всему, из-за нежелания публично осудить войну против Украины, следует из расследования.Младшая дочь президента России Катерина Тихонова состоит в отношениях с известным артистом балета Игорем Зеленским, работавшим в последние годы в Германии, и у них есть дочь 2017 года рождения, пришли к выводу российские и немецкие журналисты-расследователи. Ранее СМИ утверждали, что у старшей дочи Владимира Путина Марии Воронцовой появился новый партнер и ребенок от него.СМИ со ссылкой на совместное расследование "Важных историй" (издание признано в России нежелательной организацией и организацией, выполняющей функции "иностранного агента") и Der Spiegel пишут, что после расставания со своим первым мужем Кириллом Шамаловым - заместителем председателя правления "Сибура" - Катерина Тихонова начала встречаться с 52-летним Игорем Зеленским, теперь уже бывшим худруком Баварского государственного балета.В апреле этого года он покинул пост - судя по всему, из-за нежелания публично осудить войну против Украины, следует из расследования.Расследователи не смогли установить, когда и при каких обстоятельствах познакомились Тихонова и Зеленский. Они могут только утверждать, что в Мюнхен младшая дочь Путина стала часто летать с 2017 года. На телефонные звонки Зеленский не ответил.Зеленский - советский и российский артист балета и балетмейстер, ему 52 года, с 2016 года был художественным руководителем Баварского государственного балета. С начала 1990-х работал в Нью-Йорке, Берлине, Лондоне и на других крупнейших площадках мира. Был худруком Новосибирского театра оперы и балета - до лета 2016 года.С 2018 года он входит в наблюдательный совет фонда "Национальное культурное наследие", который занимается строительством больших культурно-образовательных комплексов в России. Как писала Би-би-си, эта идея принадлежала лично Путину. Фонд был учрежден Большим театром, Третьяковской галереей, Эрмитажем и Мариинским театром в том же 2018 году. Подрядчиком строительства выступила компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, давно знакомого с Путиным.В будущем Зеленский, вероятно, возглавит строящийся театр оперы и балета в Севастополе - этот проект в 2018 году анонсировал лично Путин, пишет "Медуза" в своем расследовании, также вышедшем в четверг. По данным издания, тесное общение с Тихоновой началось, предположительно, когда Зеленский руководил труппой в московском Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко (там он работал в 2011-2016 годах). Собеседники "Медузы" утверждают, что их видели вместе после спектаклей.В начале апреля "Медуза" и "Настоящее время" (оба издания - в российском реестре "иностранных агентов") выпустили расследование, согласно которому новым гражданским мужем старшей дочери российского президента Марии Воронцовой стал 34-летний московский менеджер Евгений Нагорный.Авторы утверждали, что 42-летний гражданин Нидерландов Йоррит Фаассен, которого СМИ называли зятем Путина, больше не состоит в отношениях с Воронцовой, однако после начала российского вторжения в Украину решил остаться в Москве, фактически отказавшись от своей родины.Выводы о том, что Воронцова состоит в отношениях с Нагорным, они сделали на основании фотографий со свадьбы ее подруги и данных из базы авиаперелетов. Авторы утверждали, что у пары есть ребенок, который путешествует по миру вместе с родителями и носит фамилию отца.Нагорный, по их данным, учился на таможенном факультете Московского финансово-юридического университета, работал в таможенном брокере "Рособоронэкспорта", а затем стал главным специалистом в компании "Еврохим". Они также утверждали, что после вступления в отношения с Воронцовой Нагорный стал менеджером компании "Новатэк", совладелец которой - друг Путина Геннадий Тимченко. Также они отмечали, что до встречи с дочерью президента он интересовался оппозиционной повесткой, но затем отказался от своих взглядов.Фамилия Воронцовой всплыла в СМИ и соцсетях и на этой неделе, когда журналист Дмитрий Колезев получил от неназванного источника скриншоты из чата выпускников факультета фундаментальной медицины МГУ, который, как писало агентство Рейтер, в 2011 году окончила Воронцова. Источник предположил, что пользователь чата Maria V, выпускница 2011 года, и есть старшая дочь Путина.В этом чате, судя по скриншотам, нередко обсуждают околополитические темы, а сейчас часто говорят о войне в Украине, написал Колезев. По его словам, Maria V - активный участник многих споров: "Судя по ее сообщениям, копии которых собеседник передал мне, она не то чтобы прямо одобряет войну, но в целом поддерживает официальный российский нарратив, согласно которому Россия - не агрессор, а жертва"."Когда в чате заходит речь о персональной ответственности президента за случившееся, Maria V предлагает не валить вину на одного человека и уверяет: США и Запад пытаются ослабить Россию и превратить Россию в сырьевой придаток", - описал точку зрения предполагаемой дочери Путина журналист.США ввели санкции против дочерей Путина и назвали их имена. Это Катерина Тихонова и Мария ВоронцоваОбе взрослые дочери Путина находятся под санкциями США, Канады, ЕС, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Минфин США в качестве других возможных фамилий Тихоновой указывал "Шамалова", а в случае с Воронцовой - "Фаассен" и "Путина", отмечали СМИ.На прошлой неделе, 13 мая, Великобритания первая из западных стран ввела санкции против знаменитой гимнастки Алины Кабаевой, включив ее в число других представителей семьи Путина. Под санкции попала и Людмила Путина (Очеретная), бывшая супруга президента России, а также бабушка Кабаевой.До этого американское издание Wall Street Journal опубликовало расследование о том, что у российского президента есть трое детей от Кабаевой, а США рассматривали вариант введения против нее санкций, но "в последнюю минуту" отказались от этой идеи, чтобы "не разозлить" Путина.Путин не подтверждал и не отрицал, что Воронцова и Тихонова его дочери. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков в начале апреля, отвечая на вопрос об американских санкциях против них, говорил, что "трудно поддается пониманию и объяснению" применение "каких-то рестрикций" к членам семей.Санкции в отношении Кабаевой и отношения с Путиным Кремль не комментировал. Но буквально через несколько минут, после того как фамилия появилась в британском санкционном списке, МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Великобританию и попыток получения виз этой страны.В мировой журналистике есть два главных дискурса по освещению личной жизни политических лидеров. Первый гласит: общественный интерес эта информация представляет только в том случае, если члены семьи премьеров или президентов пользуются своим положением для обогащения. Второй принято относить к "желтому": интересна любая новость из жизни лидера страны, даже если его жену, условно говоря, видели пьяной на улице.Путин тщательно скрывает информацию о своей семье. Но то, что удается узнать, почти всегда относится к области первого дискурса. Одна из его дочерей, Катерина Тихонова, возглавляет научный фонд "Иннопрактика", который получает многочисленные субсидии от государства и государственных структур.Как мне удалось установить вместе с коллегами по признанному нежелательным "Проекту", мать его предполагаемой третьей дочери Светлана Кривоногих - акционер банка "Россия", который власти США называли банком ближнего окружения президента.То же и с Алиной Кабаевой: она возглавляет совет директоров "Национальной медиагруппы", основной акционер которой - все тот же банк "Россия". НМГ владеет несколькими популярными телеканалами, в том числе долей в "Первом канале". Правда, после начала войны с Украиной информация о том, что Кабаева там работает, с сайта холдинга исчезла.