​Путину переданы условия мира с Украиной через посредника, есть 4 условия

"Путину были переданы настоятельные рекомендации не отмахиваться от предложения, а "зацепиться" за шанс", - пишет "Генерал СВР".

По данным ресурса, Путин ранее лично инициировал процесс кулуарных переговоров по Украине с целью заморозить конфликт. Ответ был получен 10 ноября, и он "не вызывает сомнений в серьезных намерениях".

По его данным, есть четыре ключевых условия.

Первый - полный вывод войск РФ с территории Украины, выход украинских войск на свои государственные границы.

С Крымом переговорщики предлагают уступку - решение этого вопроса "выводится за скобки" и откладывается на 7 лет, однако при условии полной демилитаризации полуострова вплоть до вывода Черноморского флота РФ. Россиянам на этой территории будет позволено только стрелковое оружие.

На территории Беларуси, участвующей в агрессии РФ, около украинских границ предлагается создание 100-километровой демилитаризованной зоны, свободной от тяжелого вооружения ВС РФ.

Приднестровье возвращается под контроль Молдовы.

За выполнение этих условий Россия получает гарантию невступления Украины в НАТО в ближайшие 7 лет."Гарантии взаимного ненападения готовы зафиксировать и контролировать шесть стран", - сообщил ресурс. По данным Telegram-канала, предложения будут активно обсуждаться в Кремле в ближайшие дни. Есть шанс на скорое прекращение конфликта.Ранее СМИ сообщали, что пресс аташе МИД РФ Захарова просит Украину о переговорах. Также писали, что в Пентагоне назвали потери России и Украины в войне и призвали "ловить момент" для переговоров.