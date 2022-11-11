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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Ноябрь » 11 » 20:56:51

​Путину переданы условия мира с Украиной через посредника, есть 4 условия

Сегодня, 20:56:51 147 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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​Путину переданы условия мира с Украиной через посредника, есть 4 условия

В четверг, 10 ноября, российский диктатор Владимир Путин, предварительно, впервые с начала полномасштабного вторжения получил "предложение мира" по Украине. Условия были переданы Москве через страну-посредника [вероятно Турцию]. Такой информацией поделился влиятельный российский Telegram-канал "Генерал СВР", уверяющий, что имеет источники в Кремле. Подтверждения озвученной информации пока нет.

По данным ресурса, Путин ранее лично инициировал процесс кулуарных переговоров по Украине с целью заморозить конфликт. Ответ был получен 10 ноября, и он "не вызывает сомнений в серьезных намерениях".

"Путину были переданы настоятельные рекомендации не отмахиваться от предложения, а "зацепиться" за шанс", - пишет "Генерал СВР".

 

По его данным, есть четыре ключевых условия.

  • Первый - полный вывод войск РФ с территории Украины, выход украинских войск на свои государственные границы.
  • С Крымом переговорщики предлагают уступку - решение этого вопроса "выводится за скобки" и откладывается на 7 лет, однако при условии полной демилитаризации полуострова вплоть до вывода Черноморского флота РФ. Россиянам на этой территории будет позволено только стрелковое оружие.
  • На территории Беларуси, участвующей в агрессии РФ, около украинских границ предлагается создание 100-километровой демилитаризованной зоны, свободной от тяжелого вооружения ВС РФ.
  • Приднестровье возвращается под контроль Молдовы.

За выполнение этих условий Россия получает гарантию невступления Украины в НАТО в ближайшие 7 лет.

"Гарантии взаимного ненападения готовы зафиксировать и контролировать шесть стран", - сообщил ресурс. По данным Telegram-канала, предложения будут активно обсуждаться в Кремле в ближайшие дни. Есть шанс на скорое прекращение конфликта.

Ранее СМИ сообщали, что пресс аташе МИД РФ Захарова просит Украину о переговорах. Также писали, что в Пентагоне назвали потери России и Украины в войне и призвали "ловить момент" для переговоров.

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Тэги: Перемирие, Путин, война в Украине, Зеленский
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