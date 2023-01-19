«Не уверен, что Путин еще жив». Зеленский заявил, что не понимает, с кем в Москве вести переговоры

Украинский лидер сослался на недавние телевыступления Владимира Путина, которые, по мнению специалистов, записывались отдельно от того фона, который был наложен на видеозапись позднее. Таким было, в частности, его новогоднее поздравление, фоном для которого послужила группа людей в форме военнослужащих российской армии. Зеленский сказал, что Путин появляется на экранах на "хромакее" - однотонном фоне, на который впоследствии можно накладывать любое изображение в видеоредакторе, - и непонятно, жив ли он вообще.

"Я не понимаю, с кем и о чем говорить. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется - телевизионщики поймут - на "хромакее", не совсем понимаю, что это он. Я не до конца понимаю, что он жив. Я не знаю, кто принимает решения, что за круг лиц. Когда мы говорим "мирные переговоры", я не совсем понимаю, с кем. Россия должна найти кого-то, а потом что-то предложить", – заявил Зеленский.

Зеленский также сказал, что Путин останется в истории человеком, который выкопал огромную пропасть между народами России и Украины.

"Никто не говорит, что можно вернуть отношения, но они могут сберечь жизни их людей. Это их будущее. Пропасть между нами глубокая, но они ее выкопали. Именно Путин стоит с лопатой. И останется с этой лопатой в истории", – заявил украинский президент.

Выступая перед участниками экономического форума в Давосе в четверг, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не вполне представляет, кто сейчас принимает решения в Кремле и жив ли еще президент Владимир Путин.