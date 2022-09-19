Россия обратилась в УЕФА с требованием отстранить тренера сборной Украины Александра Петракова

Россия обратилась в УЕФА с призывом отстранить тренера мужской сборной Украины по футболу, после того как он выразил желание отправиться воевать против российских сил, выяснила газета Guardian.

В жалобе, поданной Российским футбольным союзом, Александр Петраков обвиняется в дискриминации россиян и неспособности сохранять политический нейтралитет.

Заместитель генсека РФС Денис Рогачев в качестве доказательств привел цитаты Петракова, опубликованные в итальянской газете Corriere dello Sport и российской "Спорт Экспресс".

Претензии российских футбольных чиновников вызвала среди прочего эта реплика Петракова: "Я думал, если они придут в Киев, я возьму в руки оружие и буду защищать свой город. Мне 64 года, но я чувствовал, что это нормально. Я думаю, что смогу убить двух или трех врагов". Кроме того, недовольство вызвали призывы Петракова запретить российским спортсменам участвовать в соревнованиях.

В письме Рогачева не упоминается вторжение России в Украину, в результате которого погибли тысячи людей, отмечает Guardian.

"Заявления главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова сделаны на фоне политического конфликта между двумя странами - Россией и Украиной - и представляют собой политический посыл, явно нарушающий основополагающий принцип политического нейтралитета", - говорится в жалобе.

В УЕФА отказались комментировать ситуацию, а в Украинской ассоциации футбола отвергли обвинения РФС, заявив Guardian: "О какой дискриминации можно говорить, если речь идет о нации, сознательно совершающей геноцид против другой нации?".