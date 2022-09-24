Путин отклонил просьбу военных об отступлении из Херсона - NYT

Президент страны агрессора России Владимир Путин в последние недели включился в стратегическое планирование войны в Украине, утверждает New York Times, ссылаясь на американских чиновников. По информации издания, Путин отклонил просьбу военных об отступлении из Херсона.

Уход из Херсона позволил бы российским военным организованно отступить за Днепр, сохранив технику и личный состав, рассуждает газета. Однако такое отступление стало бы еще одним унизительным публичным признанием поражения в войне и принесло бы Украине вторую крупную победу за один месяц, говорится в статье.

Херсон был первым крупным украинским городом, захваченным в феврале, и остается единственной региональной столицей, находящейся под контролем Москвы. Повторный захват стал бы большим достижением для президента Украины Владимира Зеленского. Издание связывает решение о частичной мобилизации в России с тем, что Путин сосредоточен на победе любой ценой, а российская армия находится в смятении.

Источники New York Times, знакомые с секретными разведданными, заявили, что Путин отводит себе еще более важную роль в войне - в том числе говорит военным, что стратегические решения на местах должны приниматься лично им.