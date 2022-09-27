Для чего Россия закупает йодида калия? Намек на ядерный удар или страшилка?

На портале Унифицированной информационной системы в области закупок РФ появился объявленный тендер на приобретение йодида калия на сумму в размере почти 5 млн рублей. Как известно, препарат принимают в случае радиоактивного поражения.

Снабжение фармацевтического вещества (йодида калия) предназначено для нужд федерального научно-производственного предприятия «Фармзащита» федерального медико-биологического агентства России.

Заявка была размещена 16 сентября этого года и отредактирована 26 сентября. Закупка срочная, ведь на ее исполнение отведено всего четыре дня. Сумма покупки составляет 4 млн 850 тыс. рублей.

Йодид калия принимают при угрозе ядерного поражения. В этом случае каждый человек старше двух лет должен занять 125 мг препарата. Доза для детей в возрасте до 2 лет составляет 40 мг.

Федеральное медицинское и биологическое агентство (FMBA России) является федеральным исполнительным органом, обеспечивающим радиационную, химическую, биологическую безопасность страны и населения, а также организацию систем здравоохранения предприятий стратегически значимых отраслей с особо опасными условиями труда.

Агентство обслуживает около 3,5 млн человек, проживающих в 20 закрытых административных территориальных организациях, 39 городов-спутников и научных городков, расположенных в 54 субъектах Российской Федерации и Байконуре в Казахстане.

Заказ калия йодида в сентябре

В сети, однако, многие сразу указали на то, что это плановые ежегодные закупки препарата, используемого для разных нужд. Этому были найдены и доказательства заказов в прошлом году и раньше.



Заказ калия йодида в прошлых годах

Более того, отметим, что йодид калия должен защищать щитовидную железу от радиоактивного йода, а его выделение в окружающую среду связано не с последствиями применения ядерного оружия, а с последствиями аварий на ядерных ЧАЭС. В случае ядерного заражения каждый человек старше двух лет должен принять 125 мг препарата, а доза для детей в возрасте до двух лет составляет 40 мг.