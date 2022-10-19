В Черногории украинцы смогут получить бесплатное проживание: кто претендует и как подать заявку

В Черногории готовят бесплатное жилье для украинцев

Черногория стала одной из тех стран, которые приютили немало украинских беженцев. Сейчас Министерство внутренних дел Черногории завершило все необходимые процедуры возможности бесплатного расселения украинцев. Об этом сообщает Посольство Украины в Черногории на своем вебсайте montenegro.mfa.gov.ua

Так, Черногория в скором времени будет предлагать бесплатное жилье украинцам, которые больше всего в нем нуждаются. Согласно программе временной защиты украинцев проживание будет возможно до 10 марта 2023 года.

По информации Посольства, размещение будет происходить на базе гостиницы "Sato" в городе Сутоморе (140 мест), и "Onogost" в городе Никшич (90 мест). Программой предусмотрена возможность получить бесплатное жилье в двух-, трех-, четырех- и пятиместных номерах с трехразовым питанием.

Важно, что рядом с гостиницами расположены школы, детские сады, больницы и другие важные заведения.

Подавать заявления на проживание могут только самые уязвимые категории украинцы, то есть:

не имеет средств;

нет недвижимости на территории Черногории;

не имеет иного движимого имущества высокой ценности;

не является предпринимателем, учредителем или членом каких-либо обществ;

не имеет официального трудоустройства, активных или пассивных доходов, трактуемых как ежемесячные, периодические или постоянные выплаты.

Как подать заявку

Если вы отвечаете указанным критериям, обратитесь в Посольство для подачи заявления и собеседования. С собой нужно иметь загранпаспорт и подтверждение получения защиты. Тогда вам скажут, что делать дальше.