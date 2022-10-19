В Черногории украинцы смогут получить бесплатное проживание: кто претендует и как подать заявку

Так, Черногория в скором времени будет предлагать бесплатное жилье украинцам, которые больше всего в нем нуждаются. Согласно программе временной защиты украинцев проживание будет возможно до 10 марта 2023 года.
По информации Посольства, размещение будет происходить на базе гостиницы "Sato" в городе Сутоморе (140 мест), и "Onogost" в городе Никшич (90 мест). Программой предусмотрена возможность получить бесплатное жилье в двух-, трех-, четырех- и пятиместных номерах с трехразовым питанием.
Важно, что рядом с гостиницами расположены школы, детские сады, больницы и другие важные заведения.
Подавать заявления на проживание могут только самые уязвимые категории украинцы, то есть:
Если вы отвечаете указанным критериям, обратитесь в Посольство для подачи заявления и собеседования. С собой нужно иметь загранпаспорт и подтверждение получения защиты. Тогда вам скажут, что делать дальше.