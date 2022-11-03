Российские военные изнасиловали 6 женщин в Херсонской области

На возвращенных Украиной территориях Херсонской области зафиксированы случаи изнасилований российскими военными.
Украинские правоохранительные органы зафиксировали шесть случаев сексуального насилия со стороны российских военных на возвращенных территориях Херсонской области, сообщает CNN.
Детали
Как сообщили телеканалу в группе, расследующей преступления на сексуальной почве на оставленных российской армией территориях, реальное число таких преступлений, скорее всего, гораздо выше, поскольку многие жертвы не рассказывают о пережитом.
- Одной из пострадавших от насилия женщин 56 лет. Она рассказала CNN, что в конце августа двое российских солдат ворвались в ее дом, один из них ее изнасиловал.
- Женщина рассказала о произошедшем командующему российскими военными. Тот нашел командира соединения, из которого был солдат, и, как рассказывает женщина, сообщил, что в наказание сломал солдату челюсть и спросил, не возражает ли она, если он застрелит его.
- По данным CNN, по меньшей мере один из жителей освобожденных территорий также сообщил о том, что российские солдаты подвергли его инсценировке казни.
Контекст
В середине октября Комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине опубликовала первый доклад. В нем анализируются военные преступления, совершенные в Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях в феврале и марте. По данным комиссии, ответственность за подавляющее большинство задокументированных преступлений лежит на российских военных. В докладе также говорилось о сексуальных преступлениях. Возраст жертв варьировался от 4 до 82 лет.