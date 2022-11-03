Российские военные изнасиловали 6 женщин в Херсонской области

Украинские правоохранительные органы зафиксировали шесть случаев сексуального насилия со стороны российских военных на возвращенных территориях Херсонской области, сообщает CNN.

Детали

Как сообщили телеканалу в группе, расследующей преступления на сексуальной почве на оставленных российской армией территориях, реальное число таких преступлений, скорее всего, гораздо выше, поскольку многие жертвы не рассказывают о пережитом.

Одной из пострадавших от насилия женщин 56 лет. Она рассказала CNN, что в конце августа двое российских солдат ворвались в ее дом, один из них ее изнасиловал.

Женщина рассказала о произошедшем командующему российскими военными. Тот нашел командира соединения, из которого был солдат, и, как рассказывает женщина, сообщил, что в наказание сломал солдату челюсть и спросил, не возражает ли она, если он застрелит его.

По данным CNN, по меньшей мере один из жителей освобожденных территорий также сообщил о том, что российские солдаты подвергли его инсценировке казни.

Контекст

В середине октября Комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине опубликовала первый доклад. В нем анализируются военные преступления, совершенные в Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях в феврале и марте. По данным комиссии, ответственность за подавляющее большинство задокументированных преступлений лежит на российских военных. В докладе также говорилось о сексуальных преступлениях. Возраст жертв варьировался от 4 до 82 лет.

На возвращенных Украиной территориях Херсонской области зафиксированы случаи изнасилований российскими военными.