В Украину скоро придет первый снег: когда ждать морозы и зимнюю погоду

В середине ноября 2022 в Украине может выпасть первый настоящий снег (в Карпатах выпал еще в октябре). Морозная погода без осадков продлится до конца ноября.

По прогнозам синоптиков, снега в Украине стоит ожидать уже в ноябре, однако он будет мокрым и незначительным, поэтому вряд ли продержится долго. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал глава Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Какая погода будет в ноябре?

По расчетам народного синоптика, погода в ноябре окажется больше зимней, чем осенней. В первые дни ноября еще удержится относительно теплая погода – днем выше +10 градусов, переменная облачность и без осадков. Но к выходным начнутся холодные дожди, которые после краткого перерыва сменятся на дожди со снегом.

Очевидно, что по такой погоде ждать тепла не приходится, да его и не будет. Наоборот, к концу первой декады небо прояснится, на большую часть страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы. Днем температура будет около ноля или чуть выше.

В ноябре может выпасть первый снег

В середине месяца чуть потеплеет, но может выпасть настоящий первый снег. Он, скорее всего, растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, вероятно, задержится до зимы, так как в 20-х числах небольшие морозы вернутся.

Отметим, что морозная погода без осадков продлится до конца ноября.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины. Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

Зимой ударят морозы до -25: будут ли они продолжительными.

Из-за войны и ударов россиян по объектам энергетической инфраструктуры украинцы переживают о зиме и морозах. Ждать ли нам очень холодную погоду?

Долговременных прогнозов нет нигде в мире, ни в каких национальных службах. Мы можем ориентироваться на предварительный анализ ситуации и прогнозировать тенденции. Именно они позволяют оценить, какова вероятность очень холодной зимы в Украине. Исходя из этого, эта вероятность минимальна.

Возможен очень кратковременный период с морозами до -20 градусов на северо-востоке и -25 градусов на Востоке. Такая возможность есть. Но эти морозы будут кратковременными, они не задержатся надолго.

В целом температурный режим зимой будет выше нормы. Не намного, но все равно выше. Это дает надежду, что долгих похолоданий не будет.

Может ли в Украине исчезнуть зима из-за глобального потепления

Сейчас много говорят о глобальном потеплении и его последствиях. Может ли быть такое, что через несколько десятков лет традиционная зима в Украине вообще исчезнет?

Зима в Украине будет. И немного снега тоже. Но он будет и таять, и выпадать. Зимой без снегов и морозов не обойдется. Просто по сравнению со средними характеристиками этого будет меньше.

Последние 20 лет средняя температура воздуха в Украине бьет рекорды, она становится выше. Говорить о каких-то огромных аномалиях на этот счет можно, но вероятность этих аномалий очень минимальна.

Как в целом меняется климат Украины? Какие тенденции вы заметили?

С 80-х годов средняя температура января и февраля в Украине выросла на 2 – 2,5 градуса. Это ужасное потепление. Эта тенденция идет к росту. Говорить о прекращении потепления и начале каких-либо других процессов или даже стабилизации сейчас невозможно.

Каковы последствия этого для людей?

Это глубокий вопрос, требующий обсуждений, которые продлятся не менее суток. Но последствия будут для сельского хозяйства, энергетиков, водного хозяйства, транспорта, условий проживания населения. Последствия будут разные – для кого-то положительные, для кого-то – отрицательные. Но они будут.

Следующее лето будет еще жарче

В какое время года в Украине зафиксировали самые большие изменения?

Наибольшие изменения климата произошли в зимний период, преимущественно – январь и февраль, а также летом – в июле и августе. Именно в эти месяцы произошло наибольшее повышение температурного режима.

Можно ли считать, что летом 2023 года будет еще жарче, чем было в этом году?

Очень велика вероятность, что следующее лето будет жарче.

А в каких регионах произошли самые большие изменения?

Это преимущественно западные и северные регионы Украины. Там отмечают наибольшее изменение климатических условий. Наименьшее на Юге, в степных районах, а также на Востоке Украины.

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Как война повлияла на климат Украины

В Украине уже 8 лет идет война, а полномасштабная – 8 месяцев. Влияют ли на климат активные боевые действия?

Это можно будет определить через 30 лет, когда мы возьмем ряд данных и увидим, как изменились климатические условия за этот период наблюдения. Сейчас это сказать невозможно.

Если говорить об экологических последствиях, то, конечно, они есть. Это загрязнение территорий, ухудшение качества атмосферного воздуха в результате огромного количества взрывов. Но это все еще нужно оценивать в будущем, сейчас об этом говорить рано. Я не могу сказать, в какой степени это отразится на экологии и условиях проживания людей.

Могут ли из-за войны возникнуть новые природные явления, которых раньше в Украине не наблюдали?

Думаю, что вряд ли. В любых условиях эти последствия локальные. А локальные процессы не оказывают влияния на глобальные вещи. Воздействие очень минимальное. Потому нет.

Общие тенденции в изменении климата сохранятся независимо от того, сколько российских снарядов или ракет упадут на территории Украины.

Как синоптики определяют погоду и почему не стоит верить прогнозу на месяц

Различные синоптические ресурсы часто дают разный прогноз погоды. Какова точность таких прогнозов и можно ли им вообще доверять?

Не открывайте ресурсы, которые дают разную информацию. Следует ориентироваться на национальный орган в этих вопросах. В Украине он единственный – Укргидрометцентр. Мы обеспечиваем правительство, местные ведомства и население качественными прогнозными продуктами.

Я понимаю, что это долгий процесс, но если коротко – как определяют погоду?

Наблюдение производят на метеорологических станциях. Каждые 3 часа осуществляют полный комплекс наблюдений. В то же время в постоянном режиме происходит наблюдение за разными опасными явлениями.

Какой прогноз погоды самый точный? Можно ли планировать события, которые произойдут через несколько месяцев, ориентируясь на прогноз погоды?

Самый точный прогноз – это тот, который на следующий час. С каждым последующим часом качество прогноза ухудшается.

Нормальное прогнозирование обеспечивается в течение 3 – 5 суток. Таким прогнозам можно практически полностью доверять. Хотя в каждом конкретном месте могут быть отличия от этих прогнозов.

Что за пределами 5 суток это ориентировочные прогнозы, которые можно использовать для общего планирования. К примеру, нужно посеять поле. Вы берёте прогноз, смотрите на 10 – 15 дней и выбираете время для сева. Но там могут быть нюансы.

Прогнозам на 1 – 2 месяца доверять нельзя. В условиях таких климатических изменений никакие прогнозы и народные методы не работают. Ни в коем случае ориентироваться на них нельзя. Это басни.



Автор: София Минджоса, 24 канал