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Главная » Новости » Наука » 2023 » Ноябрь » 15 » 16:10:58
 

Морозы до -14 и снег: в Украине ожидается сильное похолодание - синоптик Наталья Диденко

Сегодня, 16:15:58 169 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Морозы до -14 и снег: в Украине ожидается сильное похолодание - синоптик Наталья Диденко

В период с 19 по 23 ноября в Украине ожидается сильное похолодание и заморозки. Температура воздуха снизится до небольших "минусов", а в ночные часы 23-го и 24-го ноября в северной части Украины и на северо-востоке (Сумщина, Полтавщина, Харьковщина) вероятно до -10-14 градусов. И, соответственно, есть высокая вероятность снега во многих областях.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Начнём прогноз погоды немного издалека.

В период с 19 по 23 ноября в Украине ожидается сильное похолодание. Температура воздуха снизится до небольших "минусов", а в ночные часы 23 и 24 ноября в северной части Украины и на северо-востоке (Сумщина, Полтавщина, Харьковщина) вероятно до -10-14 градусов!

И, соответственно, высока вероятность снега во многих областях. Поэтому подготовьте себя и свои дела заранее. А пока смотрим на четверг)

16 ноября в Украине местами пройдет небольшой дождь, а в отдельных районах Киевщины, Черниговщины и Сумщины возможен мокрый снег.Завтра днем ​​в большинстве западных областей осадки прекратятся. В четверг практически повсюду усилится ветер до штормовых порывов, осторожно!

Температура воздуха будет в ближайшую ночь 0+5 градусов, на юге до +9 градусов, завтра днем ​​предполагается +4+9 градусов, в южной части и на юго-востоке +9+12, в Крыму до +14 градусов.

В Киеве 16 ноября будет порывистый ветер, до 12-15 метров в секунду. Очень осторожно под старыми деревьями, крупными ветками, билбордами, неуверенными проволоками и крышами домов.

Что не укрепили – сделайте это сейчас, потому что сильный ветер со штормовыми порывами еще будет и будет в ближайшее время.

Местами в Киеве ожидается небольшой дождь, вечером возможен мокрый снег. В течение суток температура воздуха будет примерно одинаковой, +4+6 градусов, завтра вечером понижение до +1+4 градусов.

В дальнейшем еще будет холодать, в субботу в западных областях погода – внимание! - будет особенно неблагоприятна с сильным мокрым снегом и штормовым ветром, в воскресенье на юге, в центре и на востоке пройдут сильные дожди и сильный ветер!

Каждый день будем тщательно изучать прогностическую синоптическую ситуацию во всех регионах Украины.

Перестройка атмосферных процессов в этот период всегда бурна, сопровождается активными метеодиями, поэтому позаботьтесь и о себе, и о своем имуществе.

Такое поведение – естественное, хотя и порой непростое для людей.

Знаем, умеем, преодолеем.

Пусть не болят головы, не крутят колени, не мокнут ноги и не задувает в шею холодный ветер)

Внимательно следим за ежедневным прогнозом погоды!

Тэги: снег, погода, Морозы

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