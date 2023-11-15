Морозы до -14 и снег: в Украине ожидается сильное похолодание - синоптик Наталья Диденко

Начнём прогноз погоды немного издалека.



В период с 19 по 23 ноября в Украине ожидается сильное похолодание. Температура воздуха снизится до небольших "минусов", а в ночные часы 23 и 24 ноября в северной части Украины и на северо-востоке (Сумщина, Полтавщина, Харьковщина) вероятно до -10-14 градусов!



И, соответственно, высока вероятность снега во многих областях. Поэтому подготовьте себя и свои дела заранее. А пока смотрим на четверг)



16 ноября в Украине местами пройдет небольшой дождь, а в отдельных районах Киевщины, Черниговщины и Сумщины возможен мокрый снег.Завтра днем ​​в большинстве западных областей осадки прекратятся. В четверг практически повсюду усилится ветер до штормовых порывов, осторожно!



Температура воздуха будет в ближайшую ночь 0+5 градусов, на юге до +9 градусов, завтра днем ​​предполагается +4+9 градусов, в южной части и на юго-востоке +9+12, в Крыму до +14 градусов.



В Киеве 16 ноября будет порывистый ветер, до 12-15 метров в секунду. Очень осторожно под старыми деревьями, крупными ветками, билбордами, неуверенными проволоками и крышами домов.



Что не укрепили – сделайте это сейчас, потому что сильный ветер со штормовыми порывами еще будет и будет в ближайшее время.



Местами в Киеве ожидается небольшой дождь, вечером возможен мокрый снег. В течение суток температура воздуха будет примерно одинаковой, +4+6 градусов, завтра вечером понижение до +1+4 градусов.



В дальнейшем еще будет холодать, в субботу в западных областях погода – внимание! - будет особенно неблагоприятна с сильным мокрым снегом и штормовым ветром, в воскресенье на юге, в центре и на востоке пройдут сильные дожди и сильный ветер!



Каждый день будем тщательно изучать прогностическую синоптическую ситуацию во всех регионах Украины.



Перестройка атмосферных процессов в этот период всегда бурна, сопровождается активными метеодиями, поэтому позаботьтесь и о себе, и о своем имуществе.



Такое поведение – естественное, хотя и порой непростое для людей.



Знаем, умеем, преодолеем.



Пусть не болят головы, не крутят колени, не мокнут ноги и не задувает в шею холодный ветер)



Внимательно следим за ежедневным прогнозом погоды!