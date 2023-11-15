Морозы до -14 и снег: в Украине ожидается сильное похолодание - синоптик Наталья Диденко

|Главная » Новости » Наука » 2023 » Ноябрь » 15 » 16:10:58
Начнём прогноз погоды немного издалека.
В период с 19 по 23 ноября в Украине ожидается сильное похолодание. Температура воздуха снизится до небольших "минусов", а в ночные часы 23 и 24 ноября в северной части Украины и на северо-востоке (Сумщина, Полтавщина, Харьковщина) вероятно до -10-14 градусов!
И, соответственно, высока вероятность снега во многих областях. Поэтому подготовьте себя и свои дела заранее. А пока смотрим на четверг)
16 ноября в Украине местами пройдет небольшой дождь, а в отдельных районах Киевщины, Черниговщины и Сумщины возможен мокрый снег.Завтра днем в большинстве западных областей осадки прекратятся. В четверг практически повсюду усилится ветер до штормовых порывов, осторожно!
Температура воздуха будет в ближайшую ночь 0+5 градусов, на юге до +9 градусов, завтра днем предполагается +4+9 градусов, в южной части и на юго-востоке +9+12, в Крыму до +14 градусов.
В Киеве 16 ноября будет порывистый ветер, до 12-15 метров в секунду. Очень осторожно под старыми деревьями, крупными ветками, билбордами, неуверенными проволоками и крышами домов.
Что не укрепили – сделайте это сейчас, потому что сильный ветер со штормовыми порывами еще будет и будет в ближайшее время.
Местами в Киеве ожидается небольшой дождь, вечером возможен мокрый снег. В течение суток температура воздуха будет примерно одинаковой, +4+6 градусов, завтра вечером понижение до +1+4 градусов.
В дальнейшем еще будет холодать, в субботу в западных областях погода – внимание! - будет особенно неблагоприятна с сильным мокрым снегом и штормовым ветром, в воскресенье на юге, в центре и на востоке пройдут сильные дожди и сильный ветер!
Каждый день будем тщательно изучать прогностическую синоптическую ситуацию во всех регионах Украины.
Перестройка атмосферных процессов в этот период всегда бурна, сопровождается активными метеодиями, поэтому позаботьтесь и о себе, и о своем имуществе.
Такое поведение – естественное, хотя и порой непростое для людей.
Знаем, умеем, преодолеем.
Пусть не болят головы, не крутят колени, не мокнут ноги и не задувает в шею холодный ветер)
Внимательно следим за ежедневным прогнозом погоды!