Действительно ли погиб житель Житомира при демонтаже бюста Пушкина?

Информация о получении увечий и гибели лица, участвовавшего в демонтаже бюста Пушкина, является ложной. На фото и видео материалах, опубликованных различными СМИ, видно, что при демонтаже памятника никто не пострадал.

На видео четко видно, что бюст помещен в грузоподъемник без повреждений. В это время человек, участвующий в демонтаже, спускается с лестницы и переносит лестницу в сторону. На кадрах видно, что этот человек не получал никаких повреждений.



Кадр из видео Житомирской администрации

Для проверки информации проект «Детектор мифов» связался с фотографом Леонидом Шевчуком. По его словам, он сам фотографировал процесс демонтажа бюста. По словам Шевчука, на демонтаж памятника Пушкину ушло 15 минут, и процесс прошел мирно, без шума. На фото, присланном фотографом «Детектору мифов», также видно, что бюст Пушкина устанавливают на грузовике.

Фото: Леонид Шевчук



10 ноября мэр города Сергей Сухомлин заявил, что в будущем бюст планируют передать в музей или обменять на военнопленных. До тех пор он будет храниться в «Специализированном комбинате коммунально-бытового обслуживания».

Утром 11 ноября в Житомире сняли бюст Пушкина. Видео, отражающее произошедшее, опубликовала пресс-служба Житомирской администрации в Facebook. На видео видно, как сотрудники коммунальной службы снимают бронзовый бюст и стирают с пьедестала имя русского писателя.