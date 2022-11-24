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Главная » Новости » Общество » 2022 » Ноябрь » 24 » 00:52:21

Действительно ли погиб житель Житомира при демонтаже бюста Пушкина?

Сегодня, 00:52:19 534 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Действительно ли погиб житель Житомира при демонтаже бюста Пушкина?

На прошлой неделе, 19 русскоязычных СМИ Lenta.ru, Life.ru, News.rambler.ru, svpressa.ru, news.ru и другие, распространили информацию о демонтаже бюста Пушкина в украинском городе Житомир. Согласно распространенной информации, бюст Пушкина в Житомире при его демонтаже упал на голову одному из активистов, из-за чего тот погиб на месте.

Такую же информацию распространили русскоязычные пользователи Facebook и страницы Телеграм каналов, а также некоторые грузинские фейсбук-пользователи. Коллаборантка Нона Шарабидзе опубликовала информацию со следующим описанием: «Это могло случиться только с фашистами! Сброшенная с высокого пьедестала статуя упала на лидера банды, разбив его пустую голову, как тухлое яйцо!»

Правда или миф?

Информация о получении увечий и гибели лица, участвовавшего в демонтаже бюста Пушкина, является ложной. На фото и видео материалах, опубликованных различными СМИ, видно, что при демонтаже памятника никто не пострадал.



Утром 11 ноября в Житомире сняли бюст Пушкина. Видео, отражающее произошедшее, опубликовала пресс-служба Житомирской администрации в Facebook. На видео видно, как сотрудники коммунальной службы снимают бронзовый бюст и стирают с пьедестала имя русского писателя.
 
 
На видео четко видно, что бюст помещен в грузоподъемник без повреждений. В это время человек, участвующий в демонтаже, спускается с лестницы и переносит лестницу в сторону. На кадрах видно, что этот человек не получал никаких повреждений.
 
Кадр из видео Житомирской администрации 
 
Для проверки информации проект «Детектор мифов» связался с фотографом Леонидом Шевчуком. По его словам, он сам фотографировал процесс демонтажа бюста. По словам Шевчука, на демонтаж памятника Пушкину ушло 15 минут, и процесс прошел мирно, без шума. На фото, присланном фотографом «Детектору мифов», также видно, что бюст Пушкина устанавливают на грузовике.
 
Фото: Леонид Шевчук

10 ноября мэр города Сергей Сухомлин заявил, что в будущем бюст планируют передать в музей или обменять на военнопленных. До тех пор он будет храниться в «Специализированном комбинате коммунально-бытового обслуживания».
Тэги: Житомир, пушкин, фейки, памятник
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