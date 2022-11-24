Альтернатива генераторам: украинцы массово переходят на зарядные станции. Спрос, цены, наличие на складах

Что это вообще такое?

«Зарядная станция нужна в случаях, когда нужно подкормить несколько единиц техники и если дома все завязано на электричестве. К ней ведь можно подключать газовые котлы, электрочайники, ноутбуки, бойлеры и т.д. Чтобы не остаться не только без света, но и без тепла и элементарного комфорта во время веерных или аварийных отключений электроэнергии», – объясняет маркетинг-директор «Цитруса» Валентина Комарова.

Как питается сама зарядная станция?

Каков сейчас объем этого рынка в Украине?

В «Эпицентре» предлагается использовать формулу для подсчета. «Для того чтобы правильно выбрать зарядную систему, прежде всего, следует решить, что именно планируете к ней подключать и как долго она должна питать ваши приборы. На каждом устройстве указывается мощность, потребляемая в час. Подытоживая мощности в квартире – получите общий объем потребления электроэнергии. Разделив емкость батареи на общую мощность, потребляемую приборами – получите время, на сколько хватит зарядной станции», – объясняет Александр Величко.

Так как потребителю подобрать необходимую ПЗС в зависимости от количества заряжаемой техники и времени веерного отключения?

В «Эпицентре» предлагается употреблять формулу для подсчета. «Для того чтобы правильно выбрать зарядную систему, прежде всего, следует решить, что именно планируете к ней подключать и как долго она должна спрашивать ваши приборы. На каждом устройстве указывается мощность, потребляемая в настоящее время. Подытоживая мощности в квартире – получите общий объем потребления электроэнергии. Разделите емкость батареи на общую мощность, потребляемую приборами – получите время, на сколько хватит зарядной станции», – объясняет Александр Величко.

Будут ли в дальнейшем расти цены на зарядные станции?

Можно ли сэкономить, заказав гаджет за границей?