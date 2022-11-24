Альтернатива генераторам: украинцы массово переходят на зарядные станции. Спрос, цены, наличие на складах

Ставить генератор в квартиру – не очень правильная идея. Во-первых, нужно решить проблему с отводом выхлопных газов из помещения. Во-вторых, уровень шума этого работающего «гаджета» просто зашкаливает. Более удобной альтернативой для применения в квартирах могут стать портативные зарядные станции. В теории. А что происходит на практике?
Действительно ли эти гаджеты пользуются сейчас большим спросом среди украинцев? Насколько «подскочила» стоимость? Достаточно ли сейчас товара на складах? Когда вообще есть смысл покупать зарядную станцию и как правильно подобрать ее под собственные нужды? Все это разъяснили специалисты трех торговых сетей – «Эпицентра», АЛЛО и «Цитруса». Также редакция промониторила цены на наиболее ходовые модели в Украине и за границей.
Что это вообще такое?
На простом языке портативная зарядная станция (ПЗС) – это мощный повербанк с емкостью от 50 000 до 1 млн мАч. В отличие от обычного повербанка у ПЗС есть как USB-порты, так и розетки на 220В. То есть можно заряжать не только смартфоны, но и бытовую, компьютерную технику, роутеры, фонари и т.д.
«Зарядная станция нужна в случаях, когда нужно подкормить несколько единиц техники и если дома все завязано на электричестве. К ней ведь можно подключать газовые котлы, электрочайники, ноутбуки, бойлеры и т.д. Чтобы не остаться не только без света, но и без тепла и элементарного комфорта во время веерных или аварийных отключений электроэнергии», – объясняет маркетинг-директор «Цитруса» Валентина Комарова.
Как питается сама зарядная станция?
В зависимости от модели она может заряжаться от розетки и солнечных панелей. В крайнем случае можно использовать и прикуриватель автомобиля.
Время подзарядки – 1,5 – 6 часов от розетки 220В (в зависимости от модели ПЗС). Солнечные панели зимой в пасмурную погоду могут восстанавливаться больше суток.
Насколько взлетел спрос на зарядные станции в торговых сетях? Директор центров техники «ЦеТе» сети «Эпицентр» Александр Величко рассказывает, что после начала массированных обстрелов украинской энергетической системы 10 октября спрос существенно вырос: «В нашей сети были проданы практически все остатки. А по сравнению с 2021 годом спрос взлетел более чем в 30 раз. Впрочем, отмечу, что в прошлом году украинский потребитель еще не был так хорошо знаком с этой категорией товаров. Зарядные станции – очень «молодая» группа товаров, существенный спрос на которую появился только сейчас».
В «Цитрусе» первый пиковый всплеск продаж произошел после атаки 10 октября. «Тогда пострадали многие энергетические объекты, начались веерные отключения электроэнергии и многие люди столкнулись с необходимостью приспосабливаться к новым условиям. За прошедший месяц спрос на эту группу товаров у нас вырос более чем на 200% и до сих пор держится на высоком уровне», – уточняет Валентина Комарова.
В АЛЛО еще с июля фиксируют значительный рост продаж. «Спрос на зарядные станции на нашем маркетплейсе появился в этом году именно во время войны. До этого украинцы пользовались преимущественно повербанками. Клиенты начали покупать зарядные станции с мая 2022 года, а стремительный всплеск продаж пришелся на ноябрь: за неполный месяц уже продано вдвое больше, чем в октябре. В июле объем продаж увеличился в 2,7 раза, если сравнивать с июнем, а в сентябре – вырос почти в 4,5 раза по сравнению с августом», – объясняет руководитель департамента маркетплейс АЛЛО Денис Корецкий.
Каков сейчас объем этого рынка в Украине?
Общее количество проданных ПЗС и оборота сети пока не афишируют. «Ни одна аналитическая компания сейчас не собирает данные продаж на украинском рынке», – объясняет Александр Величко.
Кто именно и для каких нужд покупает? В "Эпицентре" рассказывают, что до войны зарядные станции позиционировались как товар для кемпинга. Гаджет удобно было положить в машину и полноценно пользоваться всеми приборами вне квартиры.
Сейчас профиль пользователя изменился. Есть несколько категорий потребителей, которые заинтересованы в покупке зарядных устройств. Отключение электроэнергии касается как жильцов, так и бизнеса. Основные потребности в жилом секторе – обеспечение освещения помещения, зарядки устройств, чайника, холодильника, котла, телевизора и роутера. Также достаточно значительное количество товара идет на обеспечение поддержания жизнедеятельности бизнеса. Зарядные устройства покупают для офисов, чтобы обеспечить возможность работы персонала», – объясняет Александр Величко.
И добавляет: отдельная большая группа – военные, которые также нуждаются в средствах обеспечения электропитания, в том числе для работы в полевых условиях, ведь зарядные станции могут подзаряжаться от мобильных солнечных батарей.
В АЛЛО уточняют: больше всего покупают зарядные станции в Киеве (более половины заказов), Харьков – на втором месте, дальше – Днепропетровская и Одесская области. 83% покупателей составляют мужчины, 67% продаж приходится на клиентов в возрасте 24-38 лет.
У каждого из производителей – линейка ПЗС с разной мощностью, емкостью, типом аккумулятора (не все модели продаются в Украине). Характеристик множество.
Так как потребителю подобрать необходимую ПЗС в зависимости от количества заряжаемой техники и времени веерного отключения? Чтобы не вынести мозг при выборе, специалистах советуют обратить внимание на несколько характеристик. «У зарядных станций есть три важнейшие характеристики: емкость встроенной батареи, максимальная и производительная выходная мощность. Также следует обратить внимание на тип батарей, разъемы и время зарядки», – объясняет Валентина Комарова.
В «Эпицентре» предлагается использовать формулу для подсчета. «Для того чтобы правильно выбрать зарядную систему, прежде всего, следует решить, что именно планируете к ней подключать и как долго она должна питать ваши приборы. На каждом устройстве указывается мощность, потребляемая в час. Подытоживая мощности в квартире – получите общий объем потребления электроэнергии. Разделив емкость батареи на общую мощность, потребляемую приборами – получите время, на сколько хватит зарядной станции», – объясняет Александр Величко.
У каждого из производителей – линейка ПЗС с разной мощностью, емкостью, типом аккумулятора (не все модели продаются в Украине). Характеристиков множество.
Так как потребителю подобрать необходимую ПЗС в зависимости от количества заряжаемой техники и времени веерного отключения?
Чтобы не вынести мозг, при выборе, специалисты советуют обратить внимание на несколько характеристик. «У зарядных станций есть три важнейшие характеристики: емкость встроенной батареи, максимальная и производительная выходная мощность. Также следует обратить внимание на тип батарей, разъемы и время зарядки», – объясняет Валентина Комарова.
В «Эпицентре» предлагается употреблять формулу для подсчета. «Для того чтобы правильно выбрать зарядную систему, прежде всего, следует решить, что именно планируете к ней подключать и как долго она должна спрашивать ваши приборы. На каждом устройстве указывается мощность, потребляемая в настоящее время. Подытоживая мощности в квартире – получите общий объем потребления электроэнергии. Разделите емкость батареи на общую мощность, потребляемую приборами – получите время, на сколько хватит зарядной станции», – объясняет Александр Величко.
Будут ли в дальнейшем расти цены на зарядные станции?
По данным Hotline, в этом году скачки стоимости совпадают с ростом курса валюты и всплесками спроса и этими гаджетами. За последние 10 месяцев цены выросли примерно на 20%: «Курс доллара значительно вырос с начала войны и очень непростая логистика в нынешних условиях, а весь товар – стопроцентный импорт».
В Эпицентре также говорят, что цены выросли с учетом повышения курса иностранных валют, ведь зарядные станции импортируются в Украину: «Со своей стороны мы ведем переговоры с поставщиками, чтобы цены оставались на доступном уровне».
С 8 ноября цены на некоторые модели в мониторинге Hotline начали падать. В этот день Кабмин принял решение об освобождении от НДС и ввозной пошлины на импорт генераторов, трансформаторов, обогревателей и других товаров, важных для прохождения отопительного сезона. Поэтому новых партий товара можно ожидать «скидки».
Можно ли сэкономить, заказав гаджет за границей?
Как видим, выше в таблице – цены на большинство моделей в Украине и на сайте производителей отличаются в 2,5-1,5 раза. Разница объясняется не только ввозной пошлиной и НДС, но и стоимостью логистики, маржой поставщиков и продавцов.
Заказывать лучше наземную доставку в ближайших странах ЕС. Авиа из более дальних стран не подойдет – почтовые операторы отказываются перевозить литиевые батареи (в большинстве ПЗС они есть). А морскую доставку можно ждать больше месяца.
Наверное, самый оптимальный и экономный выбор страны-поставщика – Польша, где есть отделения украинских почтовых операторов. Просчитать приблизительную стоимость доставки можно на этом сервисе Nova Poshta Shopping. К примеру, доставка груза весом 5,5 кг (столько весят самые маленькие ПЗС) будет стоить около 1200 грн. В «Мост Экспресс» – тарифы несколько ниже: около 10 евро за 5,5 кг.