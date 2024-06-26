Ecoflow і павербанки не допоможуть: айтішник порадив, що купити на випадок блекаута

Джерело безперебійного живлення на основі інвертора і кілька акумуляторів зможуть забезпечити будинок енергією на 8-9 годин так, що мешканці не помітять відключення світла, запевняє Сергій Курдюков.

В Україні знову діють графіки відключень світла, а на зиму директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін прогнозує блекаути по 10-14 годин на добу з урахуванням імпорту з Європи. Український Flutter developer Сергій Курдюков у LinkedIn розповів, які пристрої придбав, щоб комфортно почуватися під час відключень.

Як зазначає Сергій Курдюков, Bluetti, Ecoflow і павербанки ефективні тільки якщо світла немає по 2-4 години і є надія що відключення скоро припиняться. На випадок триваліших відключень айтішник радить знайти інтернет-провайдера, який би гарантував роботу своєї системи щонайменше 8 годин за умови повного блекауту, а також докупити кілька пристроїв.

Перший пристрій — джерело безперебійного живлення (ДБЖ) на основі сонячного інвертора. Якщо живлення потрібне тільки для інтернету, комп'ютера, холодильника і лампочок у квартирі, то підійде ДБЖ на 24В 3000ВА, якщо ж ідеться про більш потужні пристрої, то краще купити на понад 48В. Автор публікації придбав гібридний сонячний інвертор Axioma Energy ISMPPT BF 3000 вартістю 20 599 гривень.



Сонячний інвертор Axioma Energy ISMPPT BF 3000 сонячний інвертор

Фото: hotline.ua

Щодо акумуляторів, Сергій Курдюков зазначив, що використовує Volt Polska AGM 12V 100 вартістю 5257 гривень, але їх вистачає на 4 години, тому в планах докупити ще. Він наголосив, що AGM-акумулятори критично важливо швидко заряджати і не тримати довго їхній заряд на рівні 10% від місткості або нижче. Розрахувати потрібну місткість можна за формулою: ((мінімальне споживання у ВТ)/24(робоча напруга вашого інвертора))*10. Наприклад, при середньому споживанні 500Вт потрібно брати акумулятори сумарною місткістю мінімум 200А.

"Не забуваємо, що при послідовному підключенні сила струму не підсумовується, тож це буде збірка 2х12х200 або 2х12х100 х 2. За такого розкладу ви отримаєте +- 8-9 годин спокійної безперервної роботи всіх споживачів, навіть не помітивши, що світло вимкнули", — зазначив айтішник.



Акумулятор Volt Polska AGM 12V 100 Ah

Фото: hotline.ua

Згадані засоби допоможуть збалансувати використання мережі, проте в ідеалі потрібне власне джерело генерації. Власники приватних будинків можуть встановити сонячні електростанції на дах і купити інверторні або газові генератори. Щодо мешканців квартир, можна встановити кілька сонячних панелей на балкон із сонячного боку і за можливості на дах. Панелі можна купити в кредит зі ставкою 0%. Жителі перших поверхів також можуть встановити інверторний генератор під вікнами на вулиці, дотримуючись правил безпеки.

Нагадаємо, з початку березня і до першої декади червня зарядні станції, популярні серед українських користувачів, істотно додали у вартості, деякі моделі тепер продаються на 40% дорожче.

При цьому співзасновник DroneUA Валерій Яковенко зазначив, що в Україні вже є технології, щоб облаштувати повністю енергонезалежну квартиру, а ціна електроенергії від альтернативних джерел може бути нижчою, ніж від великих генерувальних потужностей.