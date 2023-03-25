Налетай – подешевело! Станции EcoFlow упали в цене в среднем на 41%. Пора покупать или будет дешевле?

EcoFlow больше не стоят полцарства. Насколько снизились цены на устройства, помогавшие украинцам пережить блэкаут и что будет с ценами дальше?

Теплая весна, воодушевление украинских энергетиков, дефицит крылатых ракет у РФ и налоговые льготы обвалили цены на внешние аккумуляторы и генераторы. По данным ценового агрегатора Hotline, цена на первые в среднем упала на 41%, генераторы подешевели на 21%.

Среди внешних аккумуляторов максимально снизилась цена на самый популярный в этой категории прибор – EcoFlow DELTA 2. По сравнению с ноябрем его цена упала на 55%, сейчас зарядная станция стоит около 43 000 грн. В категории генераторов максимально подешевели (-47%) сразу два продукта – Walter Stahl PR8500WS и EnerSol EPG-2800S.

Цены на девайсы, помогающие в энергонезависимости, начали снижаться с декабря 2022 года. Еще в ноябре Валерий Яковенко, соучредитель компании DroneUA, являющейся эксклюзивным дистрибьютором продукции EcoFlow, признал спекулятивную составляющую в розничных ценах. «Сейчас спекуляции исчезли, и это первая предпосылка для изменения цен», – говорит Яковенко.



Как менялась цена на внешние аккумуляторы



Второй фактор – начали действовать льготы на ввоз генераторов и трансформаторов без НДС. Внесенная в ноябре 2022 года льгота на ввоз оборудования без НДС не сразу начала вводиться на практике. «Даже во время льготного периода часть оборудования была ввезена с уплатой НДС, – говорит Яковенко. – Это отражалось на конечных ценах». И, конечно, существенное улучшение ситуации в энергетике.

Если в ноябре света в среднем по Украине не было 12% рабочего времени, а в последнюю неделю этого месяца – 24%, то уже в феврале в большей части страны отменили даже стабилизационные отключения.

Ловушка для ритейлеров

Сегодняшнюю ситуацию на рынке владелец онлайн-магазина Stylus Андрей Карпюк называет «классикой». «Сейчас все магазины продают в большой минус, лишь бы продать. Спрос упал – и все запаниковали, что деньги заморожены», – говорит владелец Stylus.

На волне аномального спроса ритейлеры, сфокусировавшись на прибыли, попали в ловушку остатков. «Остатков генераторов у крупнейших сетей хватит на четыре года», – подтверждает Яковенко. Стоки зарядных станций, по его оценке, не настолько масштабны. Текущие остатки смогут покрыть спрос в диапазоне от четырех до семи месяцев. «Это именно тот уровень оборудования, который должен быть в стране, чтобы преодолевать определенные кризисы», – считает Яковенко.



Как изменялась цена на генераторы



Карпюк из Stylus считает, что сейчас цены на дне, но в будущем могут повыситься. Вместе с распродажей остатков будут постепенно расти и цены.

В рост спроса из-за популярности тренда на энергонезависимость также верит Яковенко. В его случае слова подтверждены инвестициями, DroneUA не отказался от открытия авторизованного офлайн-магазина EcoFlow в Украине. «Через неделю, максимум две – открытие, – говорит Валерий в ходе общения с Forbes. – Это будет первый в мире офлайн-магазин». В планах на последующие два года у соучредителя DroneUA масштабирование. «Мы уже прорабатываем концепцию, где в Украине будет открыто от пяти до семи авторизованных магазинов EcoFlow», – добавляет он.



Валерия Федорчук, Константин Гненный, Forbes