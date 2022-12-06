Осінній ринок нерухомості: ціни та пропозиція щодо оренди, первинного і вторинного житла

Первинний ринок. Пропозиція

Готовність житла

Ціна

Середня ціна за м² на кінець листопада в 1-кімнатній квартирі у Києві становить 46 425 грн. У порівнянні із жовтнем, відбулось зростання ціни на 2,57%.

Найнижча середня ціна за м² в 1-кімнатній квартирі у Сумській області – 17 739 грн. Якщо порівнювати вартість із жовтнем, то вона зросла на 8,7%.

Здорожчання на 5,13% у листопаді в порівнянні до жовтня відбулось у Закарпатській області, середня ціна за м² в 1-кімнатній квартирі становить 39 246 грн.

Вторинне житло. Пропозиція

Ціни

Ринок оренди. Пропозиція

Ціни

Зменшилась на 16,7% середня ціна на оренду 1-кімнатної квартири і в Києві, наразі становить 19 772 грн.

Найнижча вартість оренди, станом на кінець листопада, у Чернігівській області – 2 411 грн, що на 33,8% менше ніж у жовтні.

Спад ціни на 7,1% фіксується і в Закарпатській області. Середня ціна оренди 1-кімнатної квартири – 17 995 грн.

Підсумок

Український маркетплейс DOM.RIA представив новий звіт власного аналітичного центру та проаналізував осінній період на ринку нерухомості від вересня до листопада 2022 року. Згідно із дослідженням, ціни на оренду впали по всій Україні, а пропозиція на первинному та вторинному ринку зростає.Станом на кінець листопада, в Україні зафіксовано 72% працюючих відділів продажів новобудов. У порівнянні із жовтнем, загальна кількість не змінилась. Слід додати, що проблеми із електропостачанням не суттєво вплинули на роботу відділів продажів, масового закриття не зафіксовано. У Києві протягом листопада кількість відкритих відділів продажів зросла майже на 5%, у той час, коли у Київській області взагалі не змінилась. Наразі найбільше працюючих відділів продажу у Тернопільській, Черкаській, Чернівецькій та Львівській областях.Протягом осені в Україні введено в експлуатацію 96 новобудов, що складають 152 секції. У Києві – 14 новобудов та 30 секцій. Наразі від усієї кількості працюючих новобудов в Україні, 25,67% – готове житло.За даними DOM.RIA, будівництво призупинено у 157 новобудовах (із них 23 у листопаді), найбільша кількість – у Київській області.У Львівській області DOM.RIA зафіксував невелике спадання ціни. У листопаді середня ціна за м² в 1-кімнатній квартирі становить 34 309 грн, що на 2,45% менше ніж у жовтні.Також спадання середньої ціни за м² в 1-кімнатній квартирі у Харківській області. По відношення до жовтня, у листопаді вартість стала на 13,35% менше і становить 34 318 грн.Зростання кількості доданих пропозицій вторинного житла зафіксовано у столиці. Наразі на DOM.RIA доступно понад 105 000 варіантів житла у Києві, що на 56,7% більше ніж за літний період.Суттєве зростання пропозицій вторинного ринку житла можна спостерігати у Харківській (+72,6%), Сумській (+67,8%) та у Кіровоградській (+101,96%) областях.За типами квартир на вторинному ринку: 35,8% – однокімнатні, 32,4% – двокімнатні, 24,4% – трикімнатні, 7,4% – чотирикімнатні й більше.У більшості областей України спостерігається зростання вартості вторинного житла. Найвища середня ціна однокімнатної квартири зафіксована у Києві – 93 526 доларів США, що на 8,7% вище, ніж у жовтні.Найнижча вартість однокімнатної квартири у Сумській області – 21 875 доларів США, навіть із врахування зростання на 7,6% у порівнянні до жовтня.Цікаво, що на 3,6% впала середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Закарпатської області. Наразі середня вартість становить 46 974 долари США.Станом на кінець листопада, спостерігається спад кількості пропозицій із оренди у деяких областях. До прикладу, в Івано-Франківській області наразі на 37,9% пропозицій менше ніж у літній період, а у Закарпатській області навпаки – на 12,3% більше.За типами квартир під оренду: 28,1% – однокімнатні, 37,1% – двокімнатні, 25,5% – трикімнатні, 9,3% – чотирикімнатні й більше.Суттєвий спад вартості оренди майже по всій Україні. Найбільший спад в ціни фіксується в Київській області. Наразі в середньому житло можна зняти за 7 515 грн, що на 46,6% менше ніж у жовтні.Ринок новобудов продовжує відновлюватись: відділи продажів працюють, житло переходить до етапу вводу в експлуатацію. Середня вартість квадратного метра потроху йде вгору.На вторинному ринку фіксується зростання кількості пропозицій, яке супроводжується певним збільшенням ціни.Стосовно оренди – в більшості областей спад пропозиції. Ціни на оренду показують динаміку до зменшення всією Україною. Найбільший спад ціни фіксується в Київській області.