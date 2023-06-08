Новостройки, вторичка и аренда: как выглядит рынок недвижимости в июне 2023

Украинский маркетплейс DIM.ria представил обновленный отчёт собственного аналитического центра, в котором проанализировал цены и тенденции рынка недвижимости в мае 2023 года. В ходе исследования рассмотрены цены на недвижимость и предложение.

Новостройки

По состоянию на конец мая 2023 года в Украине открыто 73,3% отделов продаж новостроек. Процент держится почти на одном уровне в течение всей весны.

В мае в Украине сдали в эксплуатацию девять новостроек, которые составляют 22 секции. Из них – две новостройки с девятью секциями в Киеве и одна новостройка с двумя секциями в Киевской области.

Если рассматривать период с мая 2022 года по май 2023 года, то в эксплуатацию сдали 341 новостройку с 731 секцией. В Киеве – 39 новостроек и 120 секций, а в Киевской области – 74 новостройки и 166 секций.

По состоянию на конец мая, в Украине количество готовых новостроек, в которых ведутся продажи – 541. Они составляют почти 25% всех работающих новостроек.

Также в мае возобновлено строительство в трех новостройках, а в течение года (с мая 2022 года по май 2023 года) – в 133.

Цены на новые квартиры

Средняя цена за м² на конец мая в 1-комнатной квартире в Киеве составляет 49 993 грн, что на 1% ниже, чем в апреле и на 40% выше, чем в феврале 2022 года.

В Киевской области средняя цена за м² составляет 28473 грн. По сравнению с апрелем 2023 года рост на 2%, а с февралем 2022 года рост на 29%.

В целом значительное падение цены почти не прослеживается. Однако в Харьковской области средняя стоимость за м² составляет сейчас 26 635 грн, и это на 5% меньше, чем в феврале прошлого года и на 1% меньше, чем в апреле этого года.

Вторичное жилье

Сравнивая май и апрель этого года, на рынке вторичной продаж увеличилось предложение. В столице – на 24%, в Киевской области – на 47%. Лидерами за количество новых предложений стали Закарпатье (+83%), Волынь (+89%) и Ровенщина (+90%).

Цены на вторичку

Анализируя предыдущий месяц – апрель, цена в большинстве регионов постепенно уходит вверх.

Самая высокая средняя цена однокомнатной квартиры, как обычно, фиксируется в столице – 86 513 долларов США. Это на 2% больше, чем в апреле и на 8% больше, чем в феврале прошлого года.

На Львовщине однокомнатную квартиру в среднем можно приобрести за 59 012 долларов США, что на 3% больше апреля и на 7% больше февраля 2022 года.

Рынок аренды

На Киевщине в мае по сравнению с апрелем этого года фиксируется уменьшение предложений аренды на 1%. Больше новых предложений на Волыни и Житомирщине.

Цены на аренду

По состоянию на май, средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве – 16 438 грн, что на 3% больше апреля и на 17% меньше февраля прошлого года.

Определенное увеличение стоимости аренды наблюдается в Киевской области – на 17% по сравнению с апрелем этого года. В мае в области средняя стоимость однокомнатной квартиры в области составляет 8534 грн.

Во Львовской области в мае наблюдается падение цены на 4% по сравнению с апрель. В среднем стоимость аренды однокомнатной квартиры – 15285 грн.

Итог

Первичный рынок продолжает положительное движение: строительство возобновляется, дома сдают в эксплуатацию.

На вторичном рынке есть определенная тенденция роста стоимости. А вот на рынке аренды в конце весны есть уменьшение предложений в столичном регионе и Черкасской области.

Рынок недвижимости: июнь 2023