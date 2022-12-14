В Украине растет число пожаров, связанных с портативными обогревателями

В частности, в Киеве участились пожары при использовании газовых баллонов и генераторов, сообщили на брифинге во вторник представитель ГСЧС Александр Хорунжий и старший инспектор отдела по работе с объектами повышенной опасности ГСЧС Киева Юрий Куприенко.

"Мы сейчас фиксируем увеличение пожаров в результате нарушения правил при устройстве и эксплуатации электроустановок, в том числе короткие замыкания вследствие перегрузки электросетей […] и нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и теплогенерирующих агрегатов и установок - обогреватели, печи, газовые горелки. Увеличение на 83% в ноябре по сравнению с октябрем. Если взять 12 дней декабря по сравнению с [первыми] 12 днями ноября, увеличение идет фактически на 100%", - сказал Хорунжий.

Во вторник глава энергетической компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что ограничения на подачу электроэнергии в Киеве сократились, однако ситуация все равно сложная. ГСЧС Украины, в свою очередь, отмечает рост числа пожаров в украинской столице, связанных с использованием портативных обогревателей.

За первые 12 дней декабря в Украине почти на 100% возросло количество пожаров, связанных с использованием обогревателей, печей и газовых горелок, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).