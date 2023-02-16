«Свастика на плече не мешает». Российский неонацист Михаил Турканов награжден «орденом Мужества» на войне в Украине

В стране-агрессоре России крепчает маразм. Мало того что год в Кремле никак не могут определиться с целью своей "спецоперации" в Украине, так еще и на борьбу против украинцев бросают откровенных нацистов, признавая их "героями". Ситуация нелепа до абсурда.Герой СВО - борец с "укронацистами" носит татуировку со свастикой на плече. Этот человек изукрашенный свастикой, не скрывающий своих фашистских убеждений, выкладывающий свои фото со свастикой на теле в открытом доступе - Михаил Турканов по кличке "Питбуль" недавно был награжден орденом Мужества за "успехи в денацификации" в СВО.Теперь он один из героев России и борец с укранцистами, который вскоре будет примером поклонения и подражания для подрастающего поколения. Теперь он вскоре даже сможет, или даже будет проводить уроки патриотического воспитания в школе и рассказывать про то как боролся с нацистами в Украине под патриотическим символом Z, который очень ладно выглядит рядом со его свастикой на его плече и груди.Впрочем это не должно вызвать никакого морального диссонанса, так как если он воевал в составе войск, напавших на другую страну с целью уничтожить целый народ как самостоятельную государственную нацию, это и называется фашизмом, как об этом отозвался еще небезызвестный Гребенщиков.В самой России он неоднократно был оштрафован за публичную демонстрацию нацистской символики, а теперь стал "героем и антифашистом", вопреки логике. В феврале 2022 года российский боец вышел на поединок со свастикой на теле и был жестоко нокаутирован. В первом же раунде противник уложил Турканова на канвас и забил его серией мощных ударов в голову. Рефери остановил поединок и зафиксировал победу техническим нокаутом.Западные СМИ обратили внимание на скандальные нацистские татуировки и не понимают, как Турканова вообще допустили к участию в турнире. Эта публичная демонстрация в России свастики возмутила и фанатов."Если кто-то еще не знал, с какой стороны в этой войне на самом деле воюют нацисты, то вот очередной факт. И эти люди еще какие-то претензии Украине предъявляют", - написал по этому поводу в Тelegram украинский журналист Денис Казанский.