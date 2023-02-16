Российские военные решили массово применять авиацию в Украине, но ожидают большие потери - Источник

На России военные решили массово применять авиацию в Украине, рассказал «Важным историям» источник, близкий к Минобороны. По его словам, у России по-прежнему неоспоримое преимущество в авиации над ВСУ.

«Раньше ее [авиацию] берегли, она почти не залетала в зону действия украинской ПВО. Теперь решили сменить тактику», — говорит собеседник «Важных историй». Он считает, что самолеты и вертолеты «будут массово сбивать», но у ВСУ все равно возникнут проблемы.

Стягивание авиации

14 февраля Financial Times со ссылкой на источники написала, что Россия перебазирует боевые самолеты и вертолеты к границе с Украиной, чтобы использовать их для поддержки наступления. По словам высокопоставленного американского политика, на одной из недавних встреч с представителями союзников Украины министр обороны США Ллойд Остин сказал, что российская авиация по-прежнему представляет серьезную угрозу.

«Российские наземные силы очень истощены, это главный показатель того, что они начнут использовать авиацию», — сказал собеседник FT. По его словам, Украина должна получить столько средств ПВО и снарядов к ним, сколько возможно.

При этом на пресс-конференции 14 февраля Остин сказал, что в США не видят признаков готовящейся «массированной воздушной атаки» России. В то же время министр отметил, что у России есть значительное количество авиации, а средств ПВО у ВСУ пока недостаточно.

Хватит ли у России самолетов и летчиков

После начала войны Россия сохранила около 80 % своей авиации, заявил FT чиновник из НАТО. В сводке британской разведки от 16 февраля говорится, что у российских Воздушно-космических сил (ВКС) сейчас есть около 1500 боевых машин, а потери за время войны составили около 130 единиц.

Военные аналитики объяснили «Важным историям», что самолетов у России достаточно, но, скорее всего, есть дефицит опытных и квалифицированных летчиков.

Военный эксперт Ян Матвеев считает, что именно нехватка пилотов не позволяет российской армии использовать авиацию больше, чем сейчас. «Еще в марте прошлого года ходила информация о том, что в самолеты сажают недоученных курсантов. Возможно, с тех пор ВКС активизировали обучение и через 11 месяцев смогли экстренно доучить большую партию экипажей. Но, зная эффективность российской армии и власти, это сомнительно», — говорит Матвеев.

Анонимный военный обозреватель крупного международного издания объясняет дефицит опытных летчиков еще и тем, что операции, подобные той, которая, возможно, предстоит в Украине, российские ВКС еще не проводили. «Возможно, тактику подавления ПВО отрабатывали на учениях, но реальный боевой опыт заменить не может ничто», — считает аналитик.

Справится ли украинская ПВО

Анонимный эксперт полагает, что подавить украинские ПВО российской авиации будет сложно. У ВСУ есть системы среднего радиуса действия, чтобы «спрятаться» от их радаров, самолеты должны идти на низкой высоте. Однако в этом случае они становятся уязвимыми для переносных зенитно-ракетных комплексов, например, для «Стингеров», объясняет аналитик.

«Для непосредственной поддержки войск самолеты обычно действуют на небольшой высоте. Там, где их можно достать ручными установками», — добавляет Матвеев.

Для украинских военных борьба с авиацией будет сильно отличаться от противодействия российским крылатым ракетам и беспилотникам. По словам анонимного эксперта, с одной стороны, ракеты и дроны могут быть более сложными целями, чем самолеты, потому что могут лететь быстро (ракеты) или низко (дроны). С другой стороны, истребитель может совершать маневры, а ракета летит «по заложенной траектории, возможно, довольно сложной, но все-таки более предсказуемой».

Ян Матвеев, военный эксперт:

«Обе стороны очень редко летают непосредственно над линией фронта и над территорией противника. Это как раз показывает то, что они опасаются ПВО и она эффективна»



Матвеев добавляет, что летчик может пользоваться системой обнаружения радаров ПВО: «Пилот знает, когда его засекли, и может увести самолет из зоны поражения. Поэтому, конечно, эффективность ПВО несколько падает».

Оба эксперта отмечают, что сейчас как российская, так и украинская армия не использует авиацию далеко за линией фронта противника. «Обе стороны очень редко летают непосредственно над линией фронта и над территорией противника. Это как раз показывает то, что они опасаются ПВО и она эффективна», — говорит Матвеев.

Британская разведка отмечает, что с лета количество используемой российской армией авиации существенно не изменилась. Недавно в течение нескольких недель вылетов было меньше, но за последнюю неделю применение авиации вернулось на прежний уровень. В сводке говорится, что, скорее всего, масштабных операций в небе Россия проводить не будет, так как это приведет к большим потерям.

Что с российским наступлением

В Украине продолжают говорить о планах России полностью захватить Донецкую и Луганскую области. 16 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что военным поставили задачу сделать это до конца марта. По его словам, возможны обострения на других направлениях, но главной целью остается захват территорий в Донбассе — чтобы «хоть что-то продемонстрировать за год этой позорной войны».

15 февраля телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что в США, Великобритании и Украине не верят в успех российского наступления. «Маловероятно, что российские части будут значительно лучше организованы, а значит, маловероятно, что они добьются значительно большего успеха. При этом, похоже, они [российские военные] готовы посылать больше войск в эту мясорубку», — говорит высокопоставленный британский чиновник.

В начале февраля источники, близкие к Минобороны России и Генштабу, рассказали «Важным историям», что российские военные не верят в успех крупного наступления.