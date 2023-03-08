Протесты в Грузии: что известно к этому часу?

Участники протестов получили травмы разной тяжести. Десятки людей арестованы.

Оппозиция объявила, что митинг возобновится сегодня в 15:00. Обещают перейти к ежедневным протестам «‎до победы»‎.





Что вообще там происходит?

В целом пока ничего экстраординарного на самом деле не происходит, скорее, это выглядит как выпуск пара. Нынешнее правительство Грузии называют пророссийским, но это сильно не так. Нынешние власти Грузии пытаются дистанцироваться от всех, выстраивая относительно равные балансы. Что, кстати, достаточно разумно: сейчас Россия пошла настолько вразнос, что вполне способна использовать Грузию в качестве объекта агрессии. Никакой практической надобности в конфликте нет, но логика происходящего в России требует поиска новой жертвы, которая должна переключить внимание от весьма невнятной спецоперации и внутреннего террора в самой России. Руководству в Кремле нужна маленькая и победоносная, причем по возможности побыстрее и попобедоноснее.

Грузия в этом смысле выглядит вполне аппетитно, а потому грузинские власти отчаянно пытаются не «обидеть» северного соседа. Это точно не пророссийская позиция, но у оппозиции свои резоны - она хочет вернуться к власти. Поэтому любые решения действующих властей рассматриваются с точки зрения возможности их смещения.

Пока, в общем, протесты выглядят красиво на фотографиях, но ограничены очень локальными участками столицы. Остальная Грузия вообще не в курсе происходящего.

Однако возможно и внешнее вмешательство в происходящее. Внешнее - это, понятно, западное. Российское вмешательство - это что-то на грани фантастики при нынешней деградации всего, что можно назвать госаппаратом и госполитикой. Если внешнее вмешательство состоится, то у протестов будет продолжение. Не состоится - все утихнет, вопрос только: завтра или через два дня.

Анатолий Несмиян

В Грузии (точнее, в Тбилиси) проходят протесты против принятого парламентом закона об иноагентах. Грузинская оппозиция заявляет, что он почти полностью повторяет российский закон и делает вывод, что в Грузии власть готовится ввести такое же террористическое управление, как в России. По этому поводу и протесты.