Цены на рынке недвижимости весной 2023 г: новостройки, вторичная продажа и аренда

Первичный рынок

Цены на новостройки

Вторичный рынок: продажа

Цены на квартиры





Наибольшее падение стоимости вторичного жилья по сравнению с прошлым годом в Харьковской области – на 24% и в столице – 22,5%. В то время рост стоимости на 43% в Закарпатье.

Высокая средняя цена однокомнатной квартиры зафиксирована в Киеве – 80 285 долларов США. Если сравнивать февраль этого и прошлого года, то видим спад на 22,5%.Наибольшее падение стоимости вторичного жилья по сравнению с прошлым годом в Харьковской области – на 24% и в столице – 22,5%. В то время рост стоимости на 43% в Закарпатье.

Рынок аренды недвижимости





Если анализировать аналогичный период зимой 2022 и 2023 годов, то количество предложения аренды возросло почти по всей Украине. В столице на 114%, на Сумщине на 146%, а на Львовщине на 185%.

Рассматривая осенний и зимний периоды, в столице сократилось предложение арендного жилья на 31%. Значительно выросло предложение на Полтавщине – на 87% и на Львовщине 67,6%.Если анализировать аналогичный период зимой 2022 и 2023 годов, то количество предложения аренды возросло почти по всей Украине. В столице на 114%, на Сумщине на 146%, а на Львовщине на 185%.

Цена аренды квартиры





Самая низкая стоимость аренды однокомнатной квартиры в Херсонской области – 2 671 грн, что на 47,6% меньше, чем в феврале прошлого года.



Стоит отметить, что в столице в течение зимы стоимость аренды однокомнатной квартиры росла. По сравнению с декабрем в феврале выросла на 16%, а по сравнению с январем – на 2,6% больше.



Рынок первичного жилья стремительно восстанавливается, зимой продолжилось активное возобновление строительства в Киевской области.



Относительно вторичного рынка продаж – зимой несколько упадало количество предложений по сравнению как с осенним периодом, так, особенно, с прошлым годом.



По отношению к рынку аренды – ситуация обратная: предложения значительно выросли по сравнению и с осенним, и с прошлогодними периодами. По состоянию на конец февраля, самая высокая средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве – 15 978 грн, что на 19,5% меньше, чем в феврале прошлого года. На Львовщине в среднем арендовать однокомнатную квартиру можно за 15 966 ​​грн, и это на 53,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Самая низкая стоимость аренды однокомнатной квартиры в Херсонской области – 2 671 грн, что на 47,6% меньше, чем в феврале прошлого года.Стоит отметить, что в столице в течение зимы стоимость аренды однокомнатной квартиры росла. По сравнению с декабрем в феврале выросла на 16%, а по сравнению с январем – на 2,6% больше.Рынок первичного жилья стремительно восстанавливается, зимой продолжилось активное возобновление строительства в Киевской области.Относительно вторичного рынка продаж – зимой несколько упадало количество предложений по сравнению как с осенним периодом, так, особенно, с прошлым годом.По отношению к рынку аренды – ситуация обратная: предложения значительно выросли по сравнению и с осенним, и с прошлогодними периодами.

Украинский маркетплейс "Дом Риа" подытожил зимний сезон на рынке недвижимости и представил обновленный отчет собственного аналитического центра. В ходе исследования были рассмотрены предложения и цены на новостройки, вторичная продажа жилья и аренда.По состоянию на конец февраля 2023 г. в Украине работает 72% отделов продаж. По сравнению с осенним периодом количество осталось почти идентичное. Наибольший процент фиксируется в Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской.Если принять к сравнению осенний и зимний периоды, то в Киевской области наблюдается увеличение работающих отделов продаж на 5,6%, на Волыни – на 7%, в Черниговской – на 8%, а в Житомирской – на 11%. Наибольший показатель в Николаевской области – на 133%.Что касается готового жилья, в течение зимнего периода в Украине сдали в эксплуатацию 154 новостройки, имеющих 275 секций. В Киеве – 14 новостроек и 33 секции, а в Киевской области – 38 новостроек и 85 секций.К концу февраля в Украине фиксируется 586 готовых новостроек, которые составляют 29% от общего количества. Зимой возобновлено строительство в 35 жилых комплексах, 24 из них в Киевской области.По данным DOM.RIA, на февраль, самая высокая стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире в Киеве – 48 892 грн. По сравнению с февралем прошлого 2022 года произошел рост на 36,6%. Интересно, что по сравнению с январем 2023 года наблюдается спад стоимости на 1% из-за колебаний курса.Самая низкая стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире в Тернопольской области – 22 143 грн и в Сумской области – 22 461 грн.Наибольший показатель роста стоимости квадратного метра в однокомнатной квартире по сравнению с февралем прошлого года в Закарпатской области – на 64%, а наименьший в Черниговской – на 18,7%.Если сравнивать осенний и зимний периоды, то видим, как спад, так и рост новых предложений по продаже вторичного жилья. На Киевщине (не считая столицы) увеличение новых предложений на 46,5%, в столице – на 12%. В Кировоградской области – уменьшение новых предложений на 79,7%. Отметим, что зимой рынок обычно менее активен, чем осенью.Рассматривая аналогичный период зимой 2022 и 2023 годов, в большинстве своем видим спад новых предложений. Больше всего в Херсонском регионе – 99,3%, Харьковщине – 78,8% и Николаевской – 76,2%.