В Киеве новые цены на аренду жилья: сколько сейчас стоит снять квартиру

|Главная » Новости » Экономика » 2023 » Май » 2 » 15:58:34
В Киеве за последние полгода цены на аренду квартир снизились более чем на 1 600 гривен. Стоимость с 13 213 грн упала до 11 000 грн. За прошлый месяц аренда жилья подешевела в среднем всего на 27 грн.
Об этом свидетельствуют данные сайта M2bomber, анализирующего все объявления от владельцев и риелторов, размещенные в Сети.
По состоянию на начало апреля дешевле всего арендовать квартиру в Киеве можно в Деснянском районе — в среднем 8 000 грн. Самым дорогим остается Печерский район столицы. Там аренда жилья стоит около 19 000 грн в месяц.
Чаще всего 1-комнатные квартиры в Киеве, по данным аналитиков, снимают по 8 000 грн – таких объявлений насчитывается 9,4%. Большинство двухкомнатных квартир сдается за 7800 грн. Трехкомнатные квартиры чаще всего арендуют за 10 400 грн.
Напомним, что один из важнейших факторов, влияющих на стоимость аренды квартиры, это ее месторасположение. Риелтор Александр Бойко пояснил в комментарии ТСН, что жилье в более популярных и центральных районах стоит дороже, чем то, что расположено дальше от центра.
"Ключевым фактором является возраст и состояние квартиры. Так же как и удобства, входящие в стоимость аренды. Новые здания с современным ремонтом и инфраструктурой будут дороже старых квартир без ремонта или со старым ремонтом. Также учитывайте, что квартиры с высококачественным ремонтом, изолированные и оборудованные современными приборами, будут более дорогими", — рассказал риэлтор.
Цена аренды квартиры также зависит от ее типа, добавил он. К примеру, смарт-квартира или квартира-студия будут дешевле, чем квартиры с одной или более спален.
Напомним, что цены на аренду жилья во Львове держатся на высоком уровне. Стоимость не снижается даже из-за отсутствия большого спроса. В большинстве своем квартиры ищут жители города и области, а не внутренне перемещенные лица.