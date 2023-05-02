В Киеве новые цены на аренду жилья: сколько сейчас стоит снять квартиру

В Киеве за последние полгода цены на аренду квартир снизились более чем на 1 600 гривен. Стоимость с 13 213 грн упала до 11 000 грн. За прошлый месяц аренда жилья подешевела в среднем всего на 27 грн.

Об этом свидетельствуют данные сайта M2bomber, анализирующего все объявления от владельцев и риелторов, размещенные в Сети.

По состоянию на начало апреля дешевле всего арендовать квартиру в Киеве можно в Деснянском районе — в среднем 8 000 грн. Самым дорогим остается Печерский район столицы. Там аренда жилья стоит около 19 000 грн в месяц.

Аренда квартиры в Киеве/Скриншот с M2bomber

Стоимость аренды в разных районах города Киев:

Деснянский — 8 000 грн;

Днепровский, Подольский, Святошинский — 10 000 грн;

Соломенский — 10500 грн;

Дарницкий — 12 000 грн;

Оболонский — 13 000 грн;

Голосеевский — 14 000 грн;

Печерский — 19 000 грн.



Чаще всего 1-комнатные квартиры в Киеве, по данным аналитиков, снимают по 8 000 грн – таких объявлений насчитывается 9,4%. Большинство двухкомнатных квартир сдается за 7800 грн. Трехкомнатные квартиры чаще всего арендуют за 10 400 грн.

Аренда квартиры в Киеве/Скриншот с M2bomber

Как изменились цены на аренду квартир в Киеве/Статистика M2bomber

От чего зависит стоимость аренды

Напомним, что один из важнейших факторов, влияющих на стоимость аренды квартиры, это ее месторасположение. Риелтор Александр Бойко пояснил в комментарии ТСН, что жилье в более популярных и центральных районах стоит дороже, чем то, что расположено дальше от центра.

Аренда квартиры в Киеве/Скриншот с M2bomber

"Ключевым фактором является возраст и состояние квартиры. Так же как и удобства, входящие в стоимость аренды. Новые здания с современным ремонтом и инфраструктурой будут дороже старых квартир без ремонта или со старым ремонтом. Также учитывайте, что квартиры с высококачественным ремонтом, изолированные и оборудованные современными приборами, будут более дорогими", — рассказал риэлтор.



Цена аренды квартиры также зависит от ее типа, добавил он. К примеру, смарт-квартира или квартира-студия будут дешевле, чем квартиры с одной или более спален.

Аренда квартиры в Киеве/Скриншот с M2bomber

Напомним, что цены на аренду жилья во Львове держатся на высоком уровне. Стоимость не снижается даже из-за отсутствия большого спроса. В большинстве своем квартиры ищут жители города и области, а не внутренне перемещенные лица.