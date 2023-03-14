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ООН: с начала войны в Украине погибло более 8 тысяч мирных жителей. Реальные цифры выше в 10 раз

Сегодня, 09:53:17 253 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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ООН: с начала войны в Украине погибло более 8 тысяч мирных жителей. Реальные цифры выше в 10 раз

С начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 21 965 жертв среди гражданского населения Украины, в том числе 8 231 убитых и 13 734 раненых, говорится в еженедельной сводке.
 
Среди раненых - 413 мальчиков и 295 девочек, а также 271 ребенок, пол которого пока не удалось установить. Погибли 3664 мужчины, 2173 женщины, 260 мальчиков и 203 девочки, пол 31 ребенка и 1900 взрослых пока не установлен.
 
В ООН отмечают, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где шли интенсивные боевые действия, затянулось, и многие сообщения еще не подтверждены. 
 
Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где, как утверждается, имеются многочисленные жертвы среди гражданского населения.
Тэги: Погибшие, мирные жители, статистика, война в Украине
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