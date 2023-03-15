На месте разрушенного дома в Днепре появится мемориальный сквер: от российской ракеты здесь погибли 44 человека

В тот день погибли 44 человека, 79 пострадали.

Мэр Днепра Борис Филатов сегодня говорит, что власти собираются полностью демонтировать два подъезда дома, а на их месте разобьют мемориальный сквер.

Людям, которые жили в этом доме, продолжают выплачивать компенсации.

Филатов рассматривал вопрос о приобретении для пострадавших квартир, но пожаловался на “антикоррупционную вакханалию”: “Если бы мы купили у какого-то застройщика, нам бы сказали: почему вы купили у этого застройщика, а не у другого”. Остановились на варианте выплатить компенсации.





Власти города решили не переселять всех людей в одно место, потому что “людей, объединенных общей социальной стратой, национальностью, общим событием, вместе селить нельзя”: “Например, военные городки. Или национальные поселки — это фактически гетто”, — считает Филатов. В таком доме, добавляет он, “каждый день были бы поминки”.

Российская ракета попала в девятиэтажный жилой дом в Днепре 14 января. Она уничтожила целый подъезд, сверху донизу. Это 72 квартиры, в которых были прописаны почти 200 человек. Соседний подъезд также пострадал.