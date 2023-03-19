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«У Януковича и Партии регионов, когда они находились при власти, был план развала Украины» - Олег Царёв

Сегодня, 10:16:02 175 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«У Януковича и Партии регионов, когда они находились при власти, был план развала Украины» - Олег Царёв

Олег Царев внезапно сделал достаточно сенсационное признание. Он рассказал, что у Януковича и Партии регионов, когда они еще были при власти, существовал план развала Украины. Янукович собирался переписать конституцию, чтобы вечно оставаться президентом Украины, и таким образом спровоцировать западные области Украины на сепаратизм. Планировалось, что они взбунтуются после такой узурпации власти, и Янукович не будет мешать их отделению. 
 
Фактически это признание в том, что Янукович и его команда действительно были российской агентурой, и имели четкий план уничтожения собственной страны. Одним своим признанием Царев полностью оправдал необходимость Майдана, и подтвердил, что у украинцев не было другого выхода, кроме как выходить на майдан и защищать свою страну от преступников, которые намеревались ее развалить.
 
Почти 10 лет российская пропаганда доказывала, что Майдан был государственным переворотом, что якобы Майдан спровоцировал войну, а если бы революции не было, то Янукович бы сам со временем ушел, и все было мирно и хорошо. И вот Олег Царев несколькими фразами просто уничтожил это многолетнее вранье. Потому что с его слов уже выходит, что это Янукович замышлял государственный переворот и уничтожение Украины, а Майдан этот переворот предотвратил. 
 
Давно говорю, что нам надо благодарить судьбу за тупость наших врагов. Был бы Царев умнее, он бы конечно об этом плане уничтожения Украины молчал. Но поскольку у Царева интеллект питекантропа, он все выболтал и тем самым полностью оправдал Революцию достоинства. Если кто-то до сих пор и сомневался в необходимости Майдана - после таких откровений Царева все сомнения окончательно отпадут. После прихода Януковича к власти мирного сценария для Украины уже не существовало. Просто до Майдана Россия с помощью Януковича планировала захватить всю страну, за исключением западных областей. А после Майдана смогла захватить только Крым и часть восточных регионов.
 
Денис Казанский 

 
Тэги: Партия Регионов, Янукович, царёв
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