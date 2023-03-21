Китайский мирный план из 12 пунктов: Путин согласился





«Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем», — сказал Путин. «Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем», — сказал Путин.

Накануне Путин сообщил, что в Кремле «внимательно ознакомились» с предложениями Китая «по урегулированию острого кризиса» в Украине. В представленном в конце февраля плане из 12 пунктов Китай призвал все стороны «проявлять рациональность и сдержанность», прекратить боевые действия и отказаться от «менталитета холодной войны».

12 пунктов мирного плана Китая

Уважение суверенитета всех стран

Отказ от "менталитета холодной войны"

Прекращение военных действий

Возобновление мирных переговоров

Решение гуманитарного кризиса

Защита гражданского населения и военнопленных

Обеспечение безопасности атомных электростанций

Уменьшение стратегических рисков

Содействие экспорту зерна

Прекращение "односторонних санкций"

Поддержка стабильности промышленных цепей и цепей поставок

Содействие послевоенному восстановлению.

Однако любые призывы прекратить огонь без полного вывода российских войск со всей территории Украины «будут означать лишь поддержку ратификации российских завоеваний».

Прекращение огня без долгосрочного решения позволит путину взять передышку, переоснастить свои войска, а затем возобновить войну в более выгодное для россии время. «Мир не должен быть одурачен тактическим ходом россии, которую поддерживает Китай».

Путин собирается "заканчивать войну" мирным планом Китая. Но, говорит,случится это не сейчас, так как "ни Запад, ни Киев к этому не готовы". В свою очередь, помощник главы Кремля Ушаков заявил, что китайский мирный план по Украине вызывает у Москвы "уважение", а у Запада "раздражение".​​​​​​Глобальный мирный план Китая содержит отдельные пункты, на которых настаивают Украина и США. Это обеспечение суверенитета Украины, независимости и территориальной целостности всех стран и ядерная безопасность планеты.