Китай согласился предоставить Путину убежище, но выдвинул ультиматум - Арестович

Президент России Владимир Путин запросил у Китая политическое убежище и получил согласие, но с одним условием: Россия не должна принять ядерное оружие в войне против Украины.

Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российской журналистке Юлии Латыниной, объясняя, почему, по его мнению, Кремль не решится на ядерный удар.

По словам собеседника, в российско-китайских переговорах Пекин ясно дал понять, что в биполярном мире, который намерена строить китайская сторона, не место ядерным конфликтам.

"По имеющимся у меня данным, Путин третий раз попросил у Китая политическое убежище, третий раз ему сказали "да". Китайцы ему очень жестко выставили: дядя, в биполярном мире, который мы планируем, нам не нужна ядерная война", - заявил советник ОП.

Арестович также добавил, что западные партнеры Украины резко нарастили оказание военной и экономической помощи Киеву. В частности, речь идет о поставках средств для борьбы с иранскими дронами-камикадзе и систем противовоздушной обороны.

"Это все реакция стран, у которых совокупный валовый доход национальный сильно больше 50% мирового, а у путинской России 1,5% еле-еле. Исход этого противостояния, в принципе, понятен", - подчеркнул аналитик.

Ранее глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил о невысоких рисках применения Россией ядерного оружия. По его словам, решившись на ядерный удар, Кремль подпишет себе и всей России смертный приговор.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что не потерпят любого ядерного удара по территории Украины, отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон считать масштабной ядерной атакой применение Россией тактического ядерного оружия.

В то же время западные СМИ писали, что западные правительства тайно разрабатывают "антипанические планы" на случай использования Москвой ядерного оружия.

В Офисе президента Украины рассказали, почему глава Кремля не решится на применение ядерного оружия.