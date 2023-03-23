Подростки на России жестоко избили двух сверстников молотками. ВИДЕО

Проблема Z-психушки в том, что они считают озверение и оскотинивание управляемым процессом. Что можно расчеловечить украинцев и «национал-предателей», но при этом сохранять человечность во всем остальном. Но так не бывает. Когда кувалда становится нормой, дальше уже никто не смотрит, кого можно ей бить, а кого нельзя.





Разборки подростков в Ульяновской области попали в сеть. На видео одни избивают других молотками. В стране, где убивать человека кувалдой считается нормальным, и депутаты Госдумы подобные расправы одобряют, трудно было ждать другого эффекта.