Стоимость родов в Аргентине: главные заблуждения в 2023 году

В среднем, роды в Аргентине могут обойтись от $3000 до $8000. Эти цифры могут изменяться в зависимости от места жительства, выбранной клиники и услуг, которые родители выбирают.

Основные расходы и цены

Родильные дома в Буэнос-Айресе

Клиника Santa Isabel: Avenida Santa Fe 2050, C1123AAN CABA

Клиника Mater Dei: Pte. Juan Domingo Perón 4190, C1199ABB CABA

Клиника Санаториум Модерно: Avenida Córdoba 2671, C1120AAA CABA

Клиника Otamendi y Miroli: Avenida del Libertador 6246, C1428ARS CABA

Клиника Матернидад Суисо Аргентина: Av. Pueyrredón 1460, C1118AAT CABA

Клиника Суизмедик: Av. del Libertador 498, C1426ARP CABA

Клиника и Роддом Sagrada Familia: Av. San Martín 4651, C1419HHF CABA

Клиника Fleni: Montañeses 2325, C1428AQK CABA

Заблуждения о родах в Аргентине

Роды в Аргентине обязательно дешевле, чем в других странах. Это не всегда так. Расходы на роды в Аргентине могут быть достаточно высокими, особенно если роды требуют дополнительных медицинских процедур или операций. Также стоимость жизни в Аргентине может быть выше, чем в некоторых других странах, что может повлиять на стоимость родов.

Роды в Аргентине более опасны, чем в других странах. Это также не совсем верно. Аргентина имеет хорошо развитую медицинскую систему и опытных специалистов в области акушерства и гинекологии. Как и в любой стране, существует определенный риск осложнений во время родов, но в целом роды в Аргентине безопасны и качественны.

Нет необходимости иметь медицинское страхование для родов в Аргентине. Это заблуждение может привести к дополнительным расходам и проблемам. Хотя в Аргентине есть бесплатная медицинская помощь, включая роды, она не всегда доступна и может быть ограничена в своих возможностях. Медицинское страхование поможет покрыть расходы на медицинские услуги и даст доступ к более широкому кругу медицинских услуг.

Роды в Аргентине только на испанском языке. Это тоже неверно. Многие специалисты в области акушерства и гинекологии в Аргентине владеют английским языком и могут общаться на нем с иностранными пациентами. Также в многих больницах и клиниках есть переводчики, которые помогут понимать все необходимые медицинские процедуры и инструкции.

Почему Аргентина так популярна

Роды в Аргентине становятся все более популярным выбором для украинцев, которые ищут более доступные и качественные услуги для своих будущих малышей. Для тех, кто желает родить в Аргентине, важно знать, какие затраты их ждут, и какие финансовые опции им доступны.Стоимость родов в Аргентине зависит от многих факторов, таких как местоположение, тип родов, медицинское обслуживание и услуги, выбранные родителями.Помимо стоимости родов, родители также должны учитывать расходы на проживание, питание и транспорт во время и после родов. В Аргентине, цены на проживание и питание могут быть более высокими, чем в Украине, и это может увеличить расходы на проживание во время родов и во время лечения в больнице.Если украинские родители планируют роды в Аргентине, то важно узнать о финансовых опциях, которые им доступны. Медицинское страхование может помочь покрыть некоторые из расходов на роды, хотя не все страховые компании покрывают зарубежные услуги. Также можно обратиться за государственной помощью в случае, если доход семьи ниже определенного уровня.В Буэнос-Айресе есть множество родильных домов, и ниже приведены некоторые из них с их адресами:Это лишь некоторые из многих родильных домов, доступных в Буэнос-Айресе, и стоимость родов в них может варьироваться. Рекомендуется провести собственное исследование и выбрать родильный дом, который лучше всего соответствует ваши нужды и бюджет.Существует несколько распространенных заблуждений о родах в Аргентине в 2023 году. Рассмотрим некоторые из них:Важно помнить, что каждый случай родов индивидуален, и все расходы, риски и преимущества должны быть тщательно рассмотрены перед принятием решения о родах в Аргентине или в любой другой стране.Одним из главных факторов, который делает Аргентину привлекательным местом для украинских родителей, является относительная доступность медицинских услуг и качество медицинского обслуживания. Аргентина имеет высококвалифицированных медицинских специалистов и современное медицинское оборудование, что делает ее привлекательной страной для родов.Кроме того, в Аргентине существует высокий уровень юридической защиты для родителей и младенцев, включая защиту прав матери и ребенка во время родов и после них. Это включает право на адекватное медицинское обслуживание и право на юридическую помощь в случае проблем или споров в отношении рождения и здоровья ребенка.Культурные предпочтения также могут стать фактором, который привлекает украинцев в Аргентину для родов. Аргентина имеет многонациональное наследие и сильную европейскую культурную традицию, что может быть особенно привлекательным для украинцев, которые ищут знакомство с новой культурой.Помимо этого, Аргентина является привлекательным туристическим местом, и украинские родители могут использовать возможность родов, чтобы совместить это с отпуском и отдыхом. Это также может помочь оправдать затраты на роды и путешествие в Аргентину.В целом, выбор родиться в Аргентине может быть хорошей альтернативой для украинских родителей, которые ищут доступные и качественные медицинские услуги, а также юридическую защиту и культурное погружение. Однако, при планировании бюджета для родов в Аргентине, важно учитывать все расходы, включая медицинские услуги, проживание, питание и транспорт, а также рассмотреть доступные финансовые опции для покрытия затрат.