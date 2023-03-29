История логотипа Pepsi: все варианты начиная с 1893 до 2023 года

История логотипа Pepsi

Компания Pepsico в конце марта 2023 года представила новый логотип своего самого известного продукта — линейки газированных напитков Pepsi.Предыдущий раз логотип менялся в 2008 году. Новый логотип вновь представляет собой круг красно-бело-синего цвета (но сегменты расположены немного иначе и использован другой оттенок синего) и, впервые за 25 лет, в нем есть надпись Pepsi. В предыдущие годы надпись была отдельно от круга.Как отмечает CNN, новый логотип ближе всего к использовавшемуся в 1987-1997 годах. Эту версию лого со словом Pepsi в круге, если верить данным опросов, потребители до сих пор помнят лучше всего.

Многие бренды вне времени вечны, потому что они хранят логотипы, которые люди знают и которым доверяют. Pepsi — блестящее исключение. История логотипа Pepsi — это история постоянного воображения. За свою 125-летнюю историю логотип претерпел 12 редизайнов. И это даже не считая меньших изменений вкусовых вариаций, таких как Diet Pepsi и Pepsi Max. Независимо от того, сколько раз меняется их логотип, Pepsi продолжает предоставлять вкусы и брендов, которые ожидают люди.

различные этапы История логотипа Pepsi

Давайте отправимся в путешествие по памяти и посмотрим, как со временем эволюционировал логотип Pepsi.

Как выглядит история логотипа Pepsi? И как это остается таким узнаваемым при каждом радикальном редизайне? Давай выясним!

1893: напиток Брэда. История логотипа Pepsi

До того, как Pepsi была Pepsi, она была известна как напиток Брэда, созданный фармацевтом Калебом Брэдхэмом в Нью-Берне, Северная Каролина, в 1893 году. В ту же эпоху фармацевты создали множество газированных напитков, которые мы знаем и любим сегодня. В 1886 году была создана Coca Cola, чтобы помочь своему изобретателю ослабить его зависимость от морфина. Позже, в том же десятилетии, фармацевт Чарльз Олдертон изобрел доктора Пеппера, чтобы помочь пищеварению и как альтернатива лимонам, мускатному ореху, карамели со вкусом соды того времени.

начало истории логотипа Pepsi с логотипом Brad's Drink

Логотип Brad’s Drink был синей надписью на белом фоне. Шрифт был жирным и довольно витиеватым, характерным для логотипа Pepsi, который сохранялся бы некоторое время, даже после изменения цвета и становления известным как Pepsi-Cola.

1898-1940: красный и кружащийся. История логотипа Pepsi

В 1898 году напиток Брэда стал известен как Pepsi-Cola, название происходит от слова «диспепсия», еще одно слово от расстройства желудка. (Помните, это были дни, когда безалкогольные напитки считались лекарственными средствами.)

Оттуда компания Pepsi-Cola быстро росла. В 1903 году Брэдхем официально зарегистрировал торговую марку, и всего за год он продал 20 000 галлонов сиропа пепси-колы. К 1910 году в 24 штатах было 240 разливочных франшиз Pepsi-Cola. По мере того, как компания находила свое основание и росла, ее логотип менялся три раза.

Сначала был тонкий, красный и остроконечный логотип Pepsi-Cola.

самый ранний логотип Pepsi со взмахом и шипами История логотипа Pepsi

Когда Brad’s Drink стал Pepsi-Cola, основной цвет логотипа изменился на привлекательный красный. Шипы с засечками и буквами средней высоты, которые украшали первоначальный шрифт, стали длиннее, шипы, похожие на клыки, торчали из верха и низа букв, а последняя буква «А» вытягивалась и свернулась вверх, как хвост. Единственное, что не изменилось, это брендинг Pepsi-Cola в качестве медицинской помощи. В это время слоган Pepsi-Cola звучал так: «Бодрящий, бодрящий, способствующий пищеварению».

В 1905 году логотип стал немного мягче. Шипы отодвинулись, и буквы стали чуть шире. В целом, логотип сохранял свою волнистую форму, а последняя буква «А» сохраняла изгиб хвоста. В этой версии логотипа длинный колышек простирается от вершины буквы «С» в Cola, что делает эту версию логотипа немного ближе к симметричной, чем в первой версии.

Красный, парящий логотип Pepsi-Cola История логотипа Pepsi

Через год логотип снова изменился. Это было все еще красным, это было все еще волнистым, и это все еще очень походило на эмблему некоторого другого бренда колы (об этом через минуту). Итерация логотипа Pepsi-Cola в 1906 году снова сделала буквы толще и сжала слово, делая буквы «P» и «C» чуть выше остальных букв.

Pepsi внесла несколько других существенных изменений:

Колючие засечки вернулись

Слово «Pepsi» сместилось в сторону, придав логотипу больше энергии.

Слово «напиток» было добавлено к верхнему баннеру C, добавив призыв к действию в логотип



Это был также последний раз, когда между словами Pepsi и Cola была двоеточие.

Красно-белый логотип Pepsi-Cola

Давайте немного поговорим о сходстве Pepsi и Coca-Cola в этот период времени. Pepsi все еще оставалась десятилетием от того, чтобы быть названным молодой, модной альтернативой кока-коле. Оба напитка продавались как полезные для здоровья напитки, и оба были волнистыми, ползучими, полукруглыми логотипами с надписями красного и белого цветов. История логотипа Pepsi

Логотип Coca-Cola и две винтажные рекламы Coca-Cola

1920-е и 1930-е годы были непростым временем для Pepsi-Cola, и порой казалось, что они будут проигравшими в растущих войнах с колой. Поскольку Coca-Cola открыла заводы по розливу в Европе и перешла под руководство Роберта Вудраффа, который будет руководить компанией в течение следующих 60 лет, Pepsi-Cola объявила о банкротстве, а затем была куплена Craven Holdings Corp. В 1930 году Pepsi-Cola подала иск для банкротства во второй раз. История логотипа Pepsi

К 1933 году Pepsi-Cola нашла свой первый способ дифференцировать себя от Coca-Cola, просто увеличив размер своих бутылок до 12 унций, сохраняя при этом свою цену в пять центов. Поставьте рядом с бутылкой Coca-Cola по 6,5 унции, марка которой принесла лучшую ценность, это было очевидно. И если это не было достаточно очевидным, их звон 1930-х годов сделал их уникальную точку продажи абсолютно ясной:

«Пепси-кола попадает в точку

Двенадцать полных унций, это много.

В два раза больше за никель тоже.

Pepsi-Cola — это напиток для вас,

никель, никель, никель, никель,

трикл, струйка, струйка, струйка… »



Несмотря на то, что у брендов очень похожий внешний вид, Pepsi-Cola оставалась с логотипом с красно-белой лентой до 1950 года, обновив его еще раз, чтобы в 1940 году его внешний вид был еще более урезанным. История логотипа Pepsi

Логотип Pepsi-Cola 1940 года

Логотип 1940 года, как и более ранние логотипы Pepsi-Cola, был выполнен с помощью классических букв. Версия логотипа Pepsi-Cola, выпущенная в 1940 году, характеризуется тем, что засечки на маленьких буквах слова снова уменьшаются, становятся почти невидимыми, а большие буквы слова становятся выше и шире. В целом текст утончается, придавая логотипу менее сжатый вид.

1950: третий цвет меняет все. История логотипа Pepsi

Сегодня мы думаем о Pepsi как о синем. Это «голубая команда» для «красной команды» Кока-Колы. Но до 1950 года Pepsi и синий цвет не имели никакого отношения — пока они не представили свой логотип на бутылочной крышке. Слово осталось прежним, но теперь оно было на ощутимом холсте, а не в пространстве. В волне патриотизма, последовавшей за Второй мировой войной, придание логотипу красного, белого и синего цветов имело смысл.

История логотипа pepsi 1950-е годы Логотип Pepsi-Cola Bottlecap

В 1950-х Pepsi-Cola продолжала рекламировать себя как газировку, которая обеспечивает лучшую ценность. «Больше отказов к унции» — таков был слоган дня, который обещал больше, чем просто больше соды на бутылку, чем Coca-Cola. Это обещало больше веселья.



Реклама Pepsi-Cola 1950-х годов, показывающая группу людей, наслаждающихся Pepsi во время отдыха в лыжном домике



Реклама Pepsi-Cola 1950-ых, показывающая женщину, устраивающую завод, поскольку мужчина смотрит

Рекламные объявления Pepsi-Cola дня также показали Pepsi как идеальный напиток для дня на пляже или вечернего общения с друзьями. В частности, это был идеальный напиток для красивых молодых женщин, которые хотели сохранить свою стройную фигуру — он был объявлен как легкое освежающее и газированная вода, которая освежает, не наполняя вас.

1962: больше нет колы. История логотипа Pepsi

Это был ключевой год для всего бренда Pepsi. Произошли две важные вещи: крышка от бутылки с логотипом теперь лежала плоско, и Pepsi-Cola выбросила слово «кола» С этого момента это был просто Pepsi.



История логотипа Pepsi: 1962 г. Логотип Pepsi с жирным шрифтом

В дополнение к отказу от слова «кола», Пепси отказалась от яркого, ярко-красного шрифта, который они использовали последние 64 года. Теперь Пепси рассказала миру, кем они были, с жирной черной меткой без засечек на крышке бутылки. С 1958 года Pepsi стал напитком «для тех, кто мыслит молодым», подразумевая, что Coca-Cola была для тех, кто этого не делал, для тех, кто застрял в старом мышлении и не был связан с молодежной культурой того времени. История логотипа Pepsi

В 1960-х логотип Pepsi приобрел более симметричный вид. С помощью этого более современного логотипа с геометрическими ощущениями и минималистского, даже бруталистского шрифта Pepsi понизила свою целевую демографию и открыто рекламировала себя среди более молодых потребителей, называя их «Поколением Pepsi» в рекламной кампании 1961 года.



Рекламное объявление Pepsi Generation 1964 года о молодой женщине, держащей бутылку Pepsi История логотипа Pepsi

1964 был годом, когда Pepsi представила Diet Pepsi, предоставив пьющим еще более легкий вариант содовой без сахара.

1973: от крышки от бутылки до шара

Pepsi приняла минимализм 1970-х годов, когда в 1973 году они переключились на логотип земного шара. Это было довольно простым изменением; крышка от бутылки просто опустилась. История логотипа Pepsi



современный этап истории логотипа Pepsi: 1970-е годы логотип Pepsi

Но Pepsi сделала больше, чем просто сняла гребни кепки. Впервые в истории бренда логотип имел цветной фон. С красным цветом слева и голубым справа, белый был зарезервирован для контура земного шара и полосы по его середине, которая служила фоном для слова «пепси». Шрифт остался неизменным по сравнению с предыдущей итерацией логотипа, но сжался, чтобы уместиться в периметре земного шара. И это стало синим.



Винтажная желтая футболка Pepsi Challenge История логотипа Pepsi

В 1975 году Pepsi решила, что пришло время сократить доминирование Coke на рынке с помощью Pepsi Challenge. Pepsi Challenge — это кампания, которую Pepsi начала в 1975 году, чтобы доказать миру, что их газировка на вкус лучше, чем Coca Cola. В торговых центрах и других пешеходных зонах с интенсивным движением прохожих попросят сделать слепые тесты на вкус кока-колы и пепси и сказать, что они предпочитают. По словам Пепси, люди предпочитали газировку своему конкуренту.

1980-е: Войны Колы бушуют . История логотипа Pepsi

Но Войны Колы на этом не закончились. Они просто нарастали. К началу 1980-х Pepsi завоевала высокий статус, поскольку потребители предпочитали пить, поскольку она превосходила Coca-Cola в супермаркетах. Конец истории, Пепси победила, верно? Нет.

Чтобы не быть побитой сладкой газировкой, кока-кола изменила свой рецепт и представила миру новую колу. И люди ненавидели это. Но это не заставило их ненавидеть колу. И это не сделало Pepsi маркой содовой № 1. После того, как New Coke столкнулась с огромной негативной реакцией потребителей, Coca-Cola вернула оригинальный рецепт в виде Coke Classic, а затем тихо прекратила выпуск New Coke, чтобы Coke Classic снова стала Coca-Cola.

И это именно то, чем была Coca-Cola: классика. Старая школа. Одобрено Дедом Морозом. Напротив, Pepsi поддерживали Майкл Джексон и Майкл Дж. Фокс. Pepsi была современной и энергичной; Пепси не нужно было пересматривать свой рецепт, чтобы дать современным пьющим то, что они хотели.

В 1987 году Pepsi немного подтянула логотип земного шара. И хотя подтяжка лица выглядит относительно незначительной, на самом деле с этим обновлением произошли огромные изменения (и несколько менее значительных).



1987 Pepsi логотип



Банка Pepsi Throwback История логотипа Pepsi

С 1962 года Pepsi использовала базовый шрифт без засечек. В 1987 году бренд представил собственный уникальный шрифт. Это было все еще жирным шрифтом и без засечек, но вместо обычных печатных букв, эти буквы имели футуристический, почти цифровой вид. Буквы «P» были вытянуты, а левые углы «E» округлены, а «S» стал длиннее, немного более плоским и чуть-чуть похожим на «S» в логотипе «Звездных войн». Бренд будет продолжать использовать этот шрифт более десяти лет.

Это не все, что изменилось, хотя. Белый круг, который составляет контур земного шара, стал чуть толще, а красный на логотипе чуть-чуть фиолетовее.

В течение нескольких лет Pepsi отказалась от этого логотипа, но мир не в последний раз видел его. В 2009 году Pepsi представила Pepsi Throwback, разновидность содовой, приготовленной из настоящего сахара вместо кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы.

1991: распад. История логотипа Pepsi

В 1991 году Pepsi снова резко изменила свой логотип . Они держали слово, они держали земной шар, но впервые они были разделены. Глобус направился к нижнему правому краю логотипа, а слово «Pepsi», выделенное курсивом, растянулось по верху логотипа синим цветом. В отрицательном пространстве под текстом и рядом с земным шаром мы видим красную полосу, напоминающую красное знамя на предыдущих версиях логотипа.



1991 Pepsi логотип

Наклонив шрифт вперёд, мы узнали, что Pepsi — это дальновидный, дальновидный бренд содовой. К 90-м годам войны в Коле закончились, и территория каждой из сторон была чистой. Соперничество было не только с американскими культурными иконами Pepsi и Coke. Билли Джоэл даже окликнул Войны Колы в своей песне 1989 года «Мы не зажгли огонь».

1998: смена ролей. История логотипа Pepsi

В 1998 году Pepsi показала, как они использовали цвета в своем логотипе. Вместо синего текста на белом фоне теперь логотипом был синий фон со словом «пепси» белого цвета.



1998 Pepsi логотип История логотипа Pepsi

Теперь красный цвет исчез с фона, и шар переместился вверх и снова, чтобы сесть чуть ниже слова. И в отличие от других версий логотипа, издание 1998 года имело глубину . Градиентный фон создавал ощущение, будто сам глобус излучал свет, а тени позади текста создавали трехмерный эффект. Впервые с тех пор, как Pepsi начала использовать глобус, глобус не был обведен белым. Это было только там, проливая свет на синем фоне.

В 1999 году Pepsi запустила новый слоган и бренд-кампанию «Радость колы». С совершенно новым джинглом и серией рекламных роликов бренд был готов к новому тысячелетию.

Всего за два года «Радость Колы» стала «Радостью Пепси» и в истинном стиле «Пепси» была представлена ​​не кем иным, как одним из самых ярких артистов дня, Бритни Спирс.

2003: Going 3D

В 2003 году новый логотип Pepsi получил некоторые изменения. Глобус был перепроектирован так, чтобы иметь большие заметные белые «блестящие» пятна, благодаря которым он выглядел так, как будто он был запечатан в пластиковом вакууме, придавая логотипу более плоский вид. История логотипа Pepsi

Фоновый градиент был смещен, чтобы сделать левый нижний угол источником света, а не глобусом, а и метка, и глобус были выделены голубым цветом, что позволило им визуально отображаться на фоне.

Текст также получил небольшую подтяжку лица. Крошечные засечки были добавлены обратно на шрифт, и буквы приобрели светло-серый оттенок, усиливая их трехмерный вид.

Логотип Pepsi 2003

2006: Pepsi становится круче

В Cola Wars Pepsi заняла свое место как крутая марка газировки. И они никогда не переставали быть крутыми. Но в 2006 году логотип буквально выглядел круто. История логотипа Pepsi

Версия логотипа Pepsi 2006 года

Эта итерация логотипа превратила теперь полностью трехмерный глобус в холодный стакан содовой с блестящими каплями конденсата, собирающимися на его поверхности. Шрифт остался таким же, как и в версии 2003 года, жирным и наклонным вперед.

2008: мировой лидер колы. История логотипа Pepsi

Версия 2006 года была крутой, но к 2008 году пришло время для других изменений. На этот раз Pepsi должна была измениться. Известно, что Pepsi заплатила Arnell Group более 1 миллиона долларов за разработку следующего логотипа, в результате чего:

Логотип Pepsi 2008 История логотипа Pepsi

3D шар снова стал плоским. Шрифт Pepsi, который полюбил мир, исчез, и на его месте появился Pepsi Light от Gerard Huerta. Больше никаких засечек, никаких заглавных букв и, возможно, самых революционных, даже более симметричных полос по всему земному шару. Теперь, шар был наклонен на его стороне, показывая полосу, которая широка, где шар обращен вверх и тоньше к основанию.

Бутылки Pepsi, Diet Pepsi и Pepsi Max с логотипом 2008 года

Новый логотип вызывает улыбку. Эта Pepsi была еще молода и весела, но она также была дружелюбной. Это было приземленно, привлекательно и решительно неприхотливо. А иногда даже немного ворчать.

Начиная с Cola Wars, Pepsi всегда была первой, кто выстрелил первым.

Не все улыбались. Многие назвали его слишком простым и даже ленивым, сравнивая его с другими похожими логотипами, такими как Обама и Korean Airlines . История логотипа Pepsi

Другие назвали это дешевым и бездушным. После того, как Arnell Group публично обсудила науку, стоящую за логотипом, такую ​​как использование Золотого сечения для определения идеального угла для земного шара и сравнение его с Мона Лизой, критики назвали его претенциозным и смешным.



Несмотря на в значительной степени негативную реакцию общественности на редизайн, Pepsi решила сделать ребрендинг и в 2014 году слегка доработала логотип, удалив синие очертания вокруг земного шара.

Pepsi логотип Pepsi 2014 года

Будущее бренда Pepsi. История логотипа Pepsi

Кто знает, как будет выглядеть логотип Pepsi через 10, 20 или 50 лет? Несмотря на то, что мы можем довольно точно догадаться, как будет выглядеть логотип Coke, Pepsi постоянно обновляет себя — и возвращает свои старые логотипы новыми способами — ключевую часть своего бренда.

Кафе Пепси и Кафе Пепси Ваниль

Независимо от того, как меняется мир или что происходит в сфере напитков, Pepsi присутствует там, перестраивая себя, чтобы удовлетворить вкусовые рецепторы своих поклонников.

Новый логотип Pepsi в 2023 году