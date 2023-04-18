Пересчет пенсий в Украине: кто из пенсионеров может получить значительную доплату уже в июне

Некоторым пенсионерам украинцам в апреле будет перечислена пенсия задним числом. Перерасчет пенсий производится с 1 апреля, но средства начнут начислять только с июня 2023 года. Поэтому украинские пенсионеры смогут получить в июне получат выплаты сразу за три месяца — за июнь, май и апрель.

Причина такой задержки выплаты – данные об уплаченных взносах из заработных плат в текущем году поступают в Пенсионный фонд с опозданием.

Кто из пенсионеров, в каком размере сможет получить доплаты

Апрельский перерасчет пенсий коснется тех пенсионеров, которые продолжают работать и накопили нужное количество стажа для пересчета. Получить доплату смогут пенсионеры, которые продолжают работать, имеют не менее 35 лет стажа и имели выплату в размере не менее 7000 гривен, — отметили в Пенсионном. фонде Такие пенсионеры смогут получить 1200 грн. доплаты.

В целом же размер выплат будет индивидуальным, чем выше будет заработная плата, тем выше надбавка. Перерасчет коснется:

Пенсионеров, работающих и по состоянию на 1 марта получивших право на перерасчет, получив 24 месяца стажа.

Или тех пенсионеров, с момента назначения пенсии каких либо предварительного перерасчета прошло 2 года.

Некоторым пенсионерам повышение пенсий проведут в июле

Если вы хотите узнать свой размер повышения, нужно ваш увеличенный на два года стаж в годах умножить на 1% и расчетный размер зарплаты. Речь идет об отношении собственной зарплаты к средней.

Что касается июньского перерасчета, то здесь речь идет о том, что именно в июне будут выплачены пенсии задним числом работающим пенсионерам, которым перерасчет производят с 1 апреля.

Об этом в эфире телемарафона заявила Елена Охрименко, директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины.

«Пересчет работающим пенсионерам пенсий будет произведен с 1 апреля, как это и предусмотрено законодательством. Однако проиндексированные выплаты они смогут получить только в июне, вместе с доплатой за апрель и май», — сказала Охрименко.



Это связано с изменением правил отчетности страхователей об уплате единого взноса на обязательное пенсионное страхование с ежемесячной на ежеквартальную.

Информация за первый квартал 2023 года поступит в органы Пенсионного фонда уже во второй половине мая. Поэтому и повышенные пенсии украинцы смогут получить только в июне.

А вот в июле 2023 года будет проведен очередной перерасчет пенсий для государственных служащих, научных работников, работников органов местного самоуправления.

Пенсии должны повыситься на 19,7%. Но сумма повышения в денежном эквиваленте для каждого украинца будет разной. Повышение пенсии зависит от уровня первоначальной суммы: чем выше пенсия, тем больше повышение. Поэтому у государственных служащих и ученых будет разная конечная сумма после индексации.