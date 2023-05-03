В Украине ликвидирован замначальника оперов управления МВД России по Казани подполковник Марсель Мубаракшин

"Расскажем, как это было. В кафе "Лагуна" в Токмаке первомайский пир гуляли эфесбешники, эмведешники и несколько паспортисток-коллаборанток. Генерал Черешня со старшим солдатом Луком смотрели на эту мразоту, а затем передали координаты места пирушки кацапов и колобков друзьям с кнопкой от Хаймарса. Вышло так, что в нашем ОУВе такое блюдо зашло, и отработано было сразу несколько мест базирования грязнодупых. Спасибо спецподразделению, которому вы, черешеньки, уже не раз помогали, а также всем офицерам ОУВ "Запорожье". И, конечно, богам войны – нашим артиллеристам!" - пишет Телеграм канал "Гнила черешня".

"Странный случай в Токмаке. Вчера вечером около 19-00 неизвестный позвонил на рабочий телефон кафе Лагуна. Поинтересовался свободными местами. Мест небыло. Спросил можно ли за деньги освободить 2 столика. Бармен ответил что это невозможно, люди очень важные в пагонах. Тогда абонент сообщил сотруднику кафе, что у того якобы в кафе отдыхают друзья и он хочет их поздравить с праздником. Затем, сотрудник кафе включил телефон на громкую связь и неизвестный мужчина произнес: «С первым маем пи*оры, Слава Украине». Почти сразу после этого, был произведен удар с применением РСЗО «HIMARS», начиненного вольфрамовыми шариками. В результате 5 человек погибли и 15 получили ранения. Как оказалось, в кафе собралось руководство ФСБ и местные предатели.", - пишет очевидец в телеграм канале Moscow calling.

В Украине был ликвидирован заместитель начальника оперуправления МВД России по Казани подполковник полиции Марсель Мубаракшин.Полицейские из России попали под обстрел HIMARS, когда праздновали 1 мая в баре «Лагуна» в оккупированном городе Токмак, Запорожской области.В результате погиб подполковник Мубаракшин, также смертельно ранен был еще один полицейский, его имя неизвестно, однако источники издания утверждают, что это сотрудник ОВД Сабинского района Татарстана. Еще двое российских полицейских тяжело ранены.Ранее сообщалось, что украинские HIMARS ударили по местам скопления «эфэсбэшников, эмвэдэшников и паспортисток-коллаборанток».

Погиб подполковник Марсель Мубаракшин