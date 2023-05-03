В Украине ликвидирован замначальника оперов управления МВД России по Казани подполковник Марсель Мубаракшин

|Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Май » 3 » 18:22:05
"Расскажем, как это было. В кафе "Лагуна" в Токмаке первомайский пир гуляли эфесбешники, эмведешники и несколько паспортисток-коллаборанток. Генерал Черешня со старшим солдатом Луком смотрели на эту мразоту, а затем передали координаты места пирушки кацапов и колобков друзьям с кнопкой от Хаймарса. Вышло так, что в нашем ОУВе такое блюдо зашло, и отработано было сразу несколько мест базирования грязнодупых. Спасибо спецподразделению, которому вы, черешеньки, уже не раз помогали, а также всем офицерам ОУВ "Запорожье". И, конечно, богам войны – нашим артиллеристам!" - пишет Телеграм канал "Гнила черешня".
"Странный случай в Токмаке. Вчера вечером около 19-00 неизвестный позвонил на рабочий телефон кафе Лагуна. Поинтересовался свободными местами. Мест небыло. Спросил можно ли за деньги освободить 2 столика. Бармен ответил что это невозможно, люди очень важные в пагонах. Тогда абонент сообщил сотруднику кафе, что у того якобы в кафе отдыхают друзья и он хочет их поздравить с праздником. Затем, сотрудник кафе включил телефон на громкую связь и неизвестный мужчина произнес: «С первым маем пи*оры, Слава Украине». Почти сразу после этого, был произведен удар с применением РСЗО «HIMARS», начиненного вольфрамовыми шариками. В результате 5 человек погибли и 15 получили ранения. Как оказалось, в кафе собралось руководство ФСБ и местные предатели.", - пишет очевидец в телеграм канале Moscow calling.