Как мобилизованному пройти ВЛК, если есть серьезные болезни. Список заболеваний на 2023 год

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет продолжают активно вручать повестки. Однако из-за спешки и нехватки специалистов часто повестки представляются сразу об уточнении данных и на медкомиссию.

Как человеку подготовиться к ВЛК, если есть настоящие проблемы со здоровьем.

Почему могут мобилизовать с болезнью

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский в интервью Укринформ рассказал, что, к сожалению, наша страна не была готова в некоторых организационных вопросах к мобилизации и военному состоянию и сейчас могут возникать некоторые проблемы. Именно поэтому планируется реформа ВВК.

"Очевидно, что есть глупые и устаревшие подходы в прохождении ВВК. Например, когда человек с инвалидностью, без конечностей, вынужден раз в полгода свидетельствовать, что он все еще имеет инвалидность. Это глупость, от которой мы точно будем отказываться. Комитет уже наработал законодательные изменения, которые должны решать этот вопрос, чтобы не издеваться над людьми и не выставлять себя недоразвитой страной", ― отметил Вениславский.



Кроме того, большой поток людей создает очереди, в том числе для раненых военнослужащих. А бюрократия и отсутствие единой электронной системы создают возможности коррупции.

Есть и другая важная проблема, когда человека с болезнью мобилизуют. Потому что в условиях нехватки времени и медицинских специалистов врачи не разбираются с каждым случаем отдельно, и отправляют на фронт даже людей с болезнями.

Такие люди являются дополнительной нагрузкой в воинских частях, и когда лицо не может выполнять свои обязанности, уволить его со службы очень тяжело — для прохождения всех комиссий могут потребоваться недели или месяцы.

"Военные врачебные комиссии работают только тогда, когда ты хочешь подписать контракт. Вот тогда они работают по полной: надо пройти всех врачей, если у тебя все же найдут какие-то проблемы со здоровьем, могут и забраковать. А в случае мобилизации… Ну что здесь говорить, Родине нужны люди. Идет конвейер и просто нет времени разбираться", — сказал военный психолог Алексей Скритач Апострофу.

Как человеку с заболеваниями подготовиться к ВВК

Эксперты советуют не тянуть и не ждать повестки. А брать процесс в свои руки. Лучше заранее подготовить все справки, выписки и заключения о своей болезни. Чтобы при прохождении ВВК сразу предоставить врачам исчерпывающую информацию о состоянии своего здоровья.

"Не надо рассчитывать, что внимательная и добрая медкомиссия будет тебя тщательно обследовать и сама искать, что у тебя не так со здоровьем. Нет. Это не их функция. Их функция как можно скорее определить, пригоден или нет. Поэтому ты должен сам принести все накопившиеся у тебя диагнозы и жаловаться", ― объяснил экскомандир роты батальона Айдар Евгений Дикий.

В свою очередь адвокат Дмитрий Бузанов дал несколько советов по подготовке к прохождению ВВК.

"Если у человека проблемы со здоровьем, то понятно, что его наблюдает врач. Амбулаторная карта может быть в медучреждении, но какие-то выписки с диагнозами из него можно попросить себе на руки", ― говорит он.

По возможности следует сделать следующие шаги:

подготовить документы с актуальной информацией о состоянии здоровья;

держать при себе документацию о болезнях — на случай доставки в ТЦК военными и полицией;

если человека заставляют пройти "экспресс"-медосмотр — лучше отказаться и зарегистрировать жалобу;

если для прохождения ВВК доставили силой, следует попросить проходить ВВК в другой день – чтобы иметь возможность показать все документы, подтверждающие болезни;

пройти обследование в гражданском медучреждении накануне визита в ТЦК и иметь на руках заключение о болезнях.



"Силой пройти медосмотр заставить не могут. Конечно, не стоит отказываться совсем, но просить повестку на другой день, чтобы иметь возможность собрать документы", — объясняет адвокат.

Список заболеваний, с которыми освобождают от военной службы

Советуем ознакомиться с перечнем заболеваний, с которыми призывника могут временно или пожизненно освободить от военной службы в мирное время и во время действия военного положения.

Отметим, что перечень граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Не подпадают под мобилизацию те военнообязанные, которые признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья или полностью непригодными с исключением из военного учета в соответствии с выводом военно-врачебной комиссии (ВВК).

Речь идет о лицах с инвалидностью и признанных временно непригодными сроком до 6 месяцев. В будущем последние должны пройти военно-врачебную комиссию, которая делает выводы о полной непригодности с исключением из военного учета.

Призывники должны пройти осмотр у врачей:

терапевт;

хирург;

дерматолог;

офтальмолог;

стоматолог;

невропатолог;

психиатр;

оториноларинголог.



Если есть другие медицинские показания, то по закону нужно проходить дополнительные проверки.

Также в приказе Минобороны Украины "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" перечислены болезни, из-за которых военнообязанные освобождаются от службы в армии в мирное и военное время.

Болезни, с которыми не берут в армию — полный список

От мобилизации и военной службы освобождаются лица, имеющие тяжелые патологии:

шизофрения;

умственная отсталость;

отсутствие конечности;

слепота;

глухота.

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин могут служить основанием для исключения из военного учета в случае, если вызывают значительные нарушения функций.

Также существует перечень заболеваний, которые могут временно или пожизненно освободить от военной службы не только в мирное время, но и военное.

Болезни органов зрения

Условно непригодными в военное время считаются те, у кого есть дефекты глаз и век, орбит, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах.

Если патология не сопровождается снижением зрения или нарушением двигательной функции зрительного аппарата, то лицо считается пригодным для службы в армии не только в военное, но и мирное время.

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета считаются:

прогрессирующее понижение зрения;

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

отслоение или разрыв сетчатки;

все формы глаукомы обоих глаз;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;

резко выраженные, с прогрессивным снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки;

близорукость (дальнозоркость) одного глаза, если один из меридианов превышает 12,0 диоптрий или стигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;

острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота;

полностью отсутствует глазное яблоко;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Болезни органов слуха

Не подлежат мобилизации лица, которые:

страдают стойкой, полной глухотой (оба уха);

глухонемые;

имеют выраженные вестибулярно-вегетативные нарушения, сопровождающиеся возникновением симптомов болезни Меньера.

Расстройства психики и нарушения поведения

Непригодными для мобилизации являются:

страдают стойкими расстройствами психики (шизофрения, шизотипические, бредовые или аффективные расстройства с часто повторяющимися обострениями);

имеют нарушения психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя или наркотиков) при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами;

имеют тяжелую форму умственной отсталости.

Остальные могут быть призваны по решению ВВК.

Заболевание нервной системы

Призову в армию не подлежат граждане, имеющие острую форму:

менингита;

энцефалита;

миелита;

энцефаломиелита;

внутричерепный или внутрипозвоночный абсцесс;

системную атрофию;

дегенеративные патологии;

церебральную форму паралича;

паралитический синдром;

болезнь Паркинсона;

миастения;

рассеянный склероз;

заболевание нервно-мышечного аппарата;

миопатию;

дорсалгию;

радикулопатию;

цервикалгию;

ишиас;

люмбаго.

Лишаются необходимости прохождения службы лица, имеющие следующие болезни при систематических обострениях:

эпилепсию;

эпилептический синдром;

эпилептический статус;

мигрень;

расстройства сна.

При прогрессировании заболевания таких призывников относят к категории ограниченно пригодных для прохождения службы в мирное время.

Туберкулез

Мужчины, у которых был обнаружен туберкулез в мирное время, не призываются.

Туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани или клинически излеченный делает его ограниченно пригодным в военное время. Если человек прошел лечение, то может быть призван в военное время по решению ВВК.

Болезни дыхательной системы

От службы в армии освобождаются лица, страдающие хронической формой:

бронхита;

пневмонии;

ХОБЛ;

эмфиземой и бронхоэктатической болезнью;

пневмокониоз;

хроническими пневмонитами;

идиопатической фиброзной формой альвеолита;

легочным альвеолярным протеинозом;

гемосидероз;

любыми гнойными и некротическими болезнями плевры, легких и средостения;

бронхиальной астмы (тяжелое течение болезни).

Онкологические заболевания

Лица с онкологическими заболеваниями, которые имеют установленный неизлечимый диагноз, не могут быть призваны на службу в армию.

Все, кто проходил хирургическое лечение или лучевую терапию, считаются временно непригодными во время войны для службы в армии.

Лица, у которых заболевание находится в стадии устойчивой ремиссии, а также при медленно прогрессирующей патологии, считаются ограниченно пригодными в военное время.

Не могут быть мобилизованы в ВСУ и мужчины, у которых обнаружены доброкачественные новообразования, сопровождающиеся тяжелыми нарушениями в работе организма.

Инфекционные поражения пищеварительной системы и кожи

Непригодными в мирное время и ограниченно пригодными в военное время до прохождения службы считаются:

кишечные инфекционные поражения;

бактериальные зоонозы;

вирусные инфекционные заболевания центральной нервной системы;

вирусные инфекционные поражения кожных покровов и слизистых;

гельминтозы;

педикулез.

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Единственным основанием для исключения из военного учета может быть диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова, обычная пузырчатка, герпетиформный дерматит.

Остальные кожные заболевания делают лицо непригодным для военной службы в мирный период или временно непригодным.

Заболевания, передающиеся половым путем

Лица, у которых обнаружена врожденная или приобретенная форма сифилиса в мирное время, считаются непригодными к прохождению службы в армии. Однако в военное время возможность прохождения службы такими призывниками определяется индивидуально.

В службу в рядах ВСУ не допускаются те, у кого обнаружены инфекции, а также другие ЗППП, но только до того момента, пока человек не пройдет лечение.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)

В случае, если ВИЧ сопровождается развитием паразитарных или инфекционных заболеваний, образованием злокачественных опухолевых процессов, другими уточненными заболеваниями, то призывник освобождается от службы в мирное и военное время.

Те, кто является носителем вируса иммунодефицита с бессимптомным течением, считаются ограниченно пригодными к прохождению военной службы.

Гепатиты

Не пригодны к службе в армии только те, кто страдает тяжелой формой вирусных гепатитов, которая плохо поддается лечению и сопровождается выраженным нарушением в работе органов и систем.

Если лицо имеет стойкие или умеренные нарушения, его пригодность к прохождению службы в военное время определяет комиссия.

Заболевание системы кровообращения

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета признаются пациенты:

с сердечной недостаточностью II-Б — III стадии в случае некоронарногенных заболеваний сердца;

с сердечной недостаточностью II-Б — III стадии в случае ишемических болезней сердца;

с гипертонической болезнью III стадии;

с цереброваскулярными болезнями (например, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций;

с болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Также непригодными считаются призывники, имеющие тяжелые последствия:

флебита;

тромбофлебита;

тромбозов;

эмболии.

А также если выявлено варикозное расширение вен на нижних конечностях, варикозное расширение вен в области пищевода, яички, мошонки, органов малого таза, неспецифическая форма лимфаденита и последствия хирургического вмешательства.

Заболевания пищеварительной системы

Непригодны к службе в мирное и военное время лица, имеющие челюстно-лицевые аномалии (за исключением врожденных), в том числе и аномалий прикуса, сопровождающиеся нарушением дыхания, обоняния, а также глотательной, речевой и жевательной функции.

Пожизненно освобождают от военной службы призывников, страдающих:

язвенную болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки;

эзофагит;

гастрит;

гастродуоденит;

гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь;

болезнь Крона;

язвенный колит;

кишечную непроходимость;

паралитический илеус;

инвагинацию;

дивертикулез толстой кишки;

синдром раздраженного кишечника;

спаечную болезнь;

заболевания печени, сопровождающиеся серьезным нарушением в работе этого органа.

Патологии мочеполовой системы

Не могут призвать в армию лиц, имеющих:

тяжелый нефротический синдром;

хронический интерстициальный нефрит;

острый пиелит;

пиелонефрит;

тубулоинтерстициальный нефрит;

хронический первичный пиелонефрит;

нефропатии;

почечную недостаточность;

гидронефроз;

пионефир.

Следует отметить, что в этой категории болезней гораздо больше, но ВЛК всегда смотрит на тяжесть болезни.

Если заболевание не вызывает серьезных нарушений в работе системы, такое лицо может считаться ограниченно пригодным для прохождения службы в военное время.

Заболевания эндокринной системы

Граждане, у которых были обнаружены патологии эндокринной системы, сопровождающиеся расстройством питания или нарушением обмена веществ, считаются ограниченно пригодными. В этом случае все зависит от того, как само заболевание влияет на общее состояние здоровья.

Заболевание костей

Причиной непригодности к военной службе является тяжелая форма:

артрита;

артроз;

ревматоидного васкулита;

болезни Стилла;

синдрома Фелти;

псориатическая или энтеропатическая артропатия;

ревматоидного бурсита;

подагры;

узелкового полиартрита;

болезни Бехчета;

кристаллической артропатии и другие патологии, сопровождающиеся выраженным нарушением функции поврежденного органа.

Не подлежат мобилизации лица, страдающие:

выраженную деформацию или дефекты пальцев кисти, стоп;

тяжелую форму плоскостопия;

фибробластические патологии с нарушением двигательной активности

Также не будут призывать в армию граждан, у которых тяжелая форма приобретенных деформаций и дефектов пальцев, стопы, конечностей, тяжелое плоскостопие, фибробластические нарушения, вызывающие тяжелые нарушения двигательных функций.

Кроме этого, не мобилизуют лиц после ампутации конечности, а также имеющих тяжелые заболевания позвоночника.

К болезням позвоночника, с которыми человека не могут мобилизовать, относятся: