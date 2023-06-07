Взорван аммиакопровод Тольятти - Одесса, по которому российский аммиак Кремль собирался поставлять в Европу

выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;

если нет возможности выйти из района заражения, необходимо укрыться в укрытиях, подвалах, квартирах (домах), предварительно загерметизировав окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);

в квартире (доме) желательно пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать (вытягивает чистый воздух и затягивает загрязненный);

если слышите запах аммиака – дышать через увлажненную марлевую повязку (желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты);

выведите пораженного на свежий воздух;

дайте ему теплое молоко с пищевой содой;

надеть ватно-марлевую повязку, смоченную водой, лучше 5% раствора уксусной или лимонной кислоты;

при попадании в глаза – промойте водой или протрите вазелиновым или оливковым маслом;

при поражении кожи – обмойте чистой водой, сделайте примочки из 5% раствора уксусной или лимонной кислоты.

Россия хотела разблокировать экспорта аммиака

В Купянском районе, в деревне Масютовка (Харьковской обл) вчера был взорван аммиакопровод «Тольятти — Одесса». Об этом пишут российские СМИ и опубликовали видео – ядовитое облако. Сейчас там идут активные боевые действия. Ждем официальной информации.АМИАК – бесцветный газ с резким удушающим запахом, хорошо растворимый в воде. Взрывоопасен. Токсичен.АМИАК легче воздуха, поэтому для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов. Правила поведения в условиях выброса (излива) аммиака:Первая помощь при отравлении аммиаком:Ранее Украина заявляла, что представители РФ в совместной комиссии по контролю судов не дают разрешения на их проход в Украину из-за чего действие зернового соглашения де-факто прекратилось. Россия же выставляет свои условия - как минимум разблокирование экспорта аммиака через амиакопровод Тольятти-Одесса.В Киеве в ответ угрожают запустить «план Б» - вообще вывести РФ из зерновой сделки и проводить суда в украинские порты без проверки ее представителей.Судовладельцам в таком случае обещано предоставление правительственных гарантий по страховки судов.Отметим, это будет означать, помимо прочего, что в украинские порты смогут провозить и вывозить не только зерно, но и что угодно. В том числе, осуществлять и поставки оружия для нужд ВСУ морским путем.Для РФ такой вариант, естественно, неприемлем. Хотя каким именно образом она сможем ему воспрепятствовать военным путем - пока вопрос.