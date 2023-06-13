Вода стала пресной и квакают лягушки. Что происходит в Черном море у Одессы после подрыва ГЭС

Вода из Каховского водохранилища пришла к черноморскому побережью Одессы. Все выходные одесситы публиковали фото и видео крыш домов, плывущих вдоль берега Херсонской области. Кроме того, к берегу прибило огромное количество остатков болотных растений. Здесь же можно найти домашнюю утварь, подушки, матрасы, пеноблоки, доски и целые деревья.

Кроме этого на берегах пляжей находят трупы животных, дохлую рыбу. А пляжники купаются под квакание пресноводных лягушек.

Экологи бьют тревогу. Такая ситуация приводит к загрязнению акватории Черного моря, возникновению эпидемиологической угрозы, а также гибели живых существ, оказавшихся в грязном потоке воды.

На берег выбрасывает подушки и мертвую рыбу

Подрыв россиянами Каховской ГЭС привел не только к человеческим жертвам и затоплениям десятков городов и сел в Херсонской области. Разрушение дамбы и уничтожение огромного водохранилища стало настоящей экологической катастрофой для Украины и соседних стран Черноморского бассейна.

Уже 10 июня пресный поток воды из Каховки дошел до побережья Одесской области. На песочные берега пляжей выбросило буквально тонны болотной растительности, деревьев, строительных материалов, досок.

Кроме того, люди стали свидетелями как по морю плыли целые дома.

Эколог, руководитель ОО "Зеленый лист", одессит Владислав Балинский показывает, как у берега плавают подушки, матрасы, пластиковые бутылки и посуда. На одной из бутылок из-под пива написано "сварено на Кубани".

"Ощущение "русского мира". Только сейчас осознается вся полнота трагедии, которую наделали россияне. Мы видим, как останки всего мира прибило в Одессу. Остатки водно-болотной растительности, плавают деревья, целые острова, остатки жилищ, подушки, кровати, двери, крыши. Это чьи-то разрушенные жизни и судьбы", – говорит Балинский.

По словам эколога, смыты целые ландшафтные комплексы, огромные природоохранные территории. Это Национальный природный парк "Нижнеднепровский", частично смыто региональный ландшафтный парк "Кинбурнская коса", Национальный природный парк "Белобережья Святослава", природный парк "Олешкинские пески" и другие.

Балинский рассказывает, что 10 июня взял забор пробы воды на Собачьем пляже Одессы и оказалось, что она практически пресная.

"Два-три промиле – это практически пресная вода. Норма 10-12. Вместе с пресной водой сюда прибило лягушек. Одесситы удивляются, фотографируют и плавают вместе с ними. Я сфотографировал тритона, много пресноводной рыбы. Но, к сожалению, вода не может здесь оставаться вечно пресной, и через некоторое время все пресноводные организмы погибнут", – констатирует эколог.

На берегу среди выброшенной из моря растительности уже можно встретить погибших толстолобиков. А пресноводные лягушки и тритоны чувствуют себя очень плохо. Шторм в воскресенье уже перемолол остатки растений у берега.

"Купаться здесь категорически нельзя! Это не морская вода, она даже не пахнет морем, она другого цвета. Это все равно, что купаться в смывах из выгребных ям, канализации, очистных сооружений из Херсона, Голой пристани, Олешек, Новой Каховки", – предупреждает Балинский.

Заморы и цветение водорослей

Но если побережье еще можно очистить от мусора, то что делать с многочисленным затонувшим в Черном море пластиком? Что произойдет с донными отложениями?

Также речь идет и о смывах. Ведь вода смыла за собой все скотомогильники, выгребные ямы, свалки, оросительные системы, подмыла кладбища.

"Загрязнения будут масштабными. Природная территория Нижнеднепровского национального парка служила фильтром, она связывала и задерживала большое количество химических веществ и нерастворимых взвесий, тяжелых солей, других загрязнителей сбрасывавшихся с промышленных предприятий и полей, расположенных неподалеку от Каховского водохранилища. В этой дельте были намыты целые острова, это почва, органические вещества высотой несколько метров – все это было уже смыто в море. Но еще большая опасность начнется, когда уровень воды в водохранилище упадет еще больше. Днепр начнет возвращать свое русло и смывать с него сотни тонн токсичных веществ, которые осели при существовании водоема.

Все эти загрязнения мы будем испытывать следующие десятилетия. Потому что вместе с растворимыми химическими веществами, которые попадут в море и будут распространяться в сторону Румынии, Болгарии, Турции, есть еще и донные отложения. Они будут оседать на дно мелководных участков и будут формировать костер сероводородных заморов", – говорит Балинский.

Следующая проблема – это массовое цветение токсичных сине-зеленых водорослей. Это тоже угроза массовых заморов и падение качества морской воды.

Температура снизившегося воздуха отсрочила массовое цветение в прибрежной зоне, но это не означает, что цветение не будет позже. Органика сейчас сформировала "карманы" на дне и там будут гнить долгое время. Также на дне оказались тонны пластика, что будет влиять на состояние экосистем на протяжении десятилетий.

Проблема еще в том, что уровень воды, поднявшийся в Днепро-Бугском лимане, привел к тому, что часть этого содержимого забрасывается в устья малых рек – Южный Буг, Ингулец и вызывает загрязнение лиманов.

"А лиманы – это замкнутые системы, токсичные цветения у них возникают гораздо быстрее, развитие бактерий также мжет быть опасными", – отмечает эколог.

Также спасатели предупреждают о том, что вода с Каховского водохранилища смыла множество мин, которые могут прибиться к берегу течением. Уже в воскресенье были обнаружены и уничтожены две якорные мины. Поэтому не советуют самостоятельно заниматься уборкой мусора вдоль воды.