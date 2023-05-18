Летний сезон в Одессе: действительно ли пляжи Черного моря готовят к открытию

Несмотря на минную опасность, люди купаются в море и отдыхают на побережье. В одесских Телеграм-каналах распространяется информация о подготовке к открытию городских пляжей. В Сети утверждают, что будет разрешено отдыхать на побережье Черного моря.

Как сообщили в Одесском городском совете, эта информация не соответствует действительности.

"Действительно, вопрос очень актуален, потому что мы понимаем — все равно будут приезжать люди. Мы понимаем, что это лето, люди хоть немного хотят солнца. Но мы знаем, какие есть рекомендации военных. Мы понимаем, что это город, который не в тылу", — отметила ТСН.ua спикер мэрии Наталья Мальцева.

В городском совете подчеркнули, что сообщений о подготовке к открытию муниципальных пляжей не было. Официального решения, разрешат ли местным и гостям города отдыхать на побережье Черного моря, пока нет.

Посещать пляжи запрещено

Стоит отметить, что остается действующим совместный приказ Одесской областной военной администрации и военного командования, принятый в прошлом году, о запрете на въезд и пребывание на побережье Черного моря, а также в заливах, внутренних морских водах и на территориях пляжных зон, расположенных в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря на территории Одесской области.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук во время брифинга сообщил, что по состоянию на начало мая продолжается мониторинг ситуации безопасности со стороны военного командования и только после этого будет приниматься соответствующее решение.

"Также наши военные ожидают от мэрии города Одессы соответствующих предложений по организации отдыха на указанных локациях. То есть, будут предложения — будет работа военного командования, будет принято соответствующее решение", — сказал Братчук.

Он подчеркнул, что побережье закрыто, и призвал не выходить на пляж и не купаться, поскольку это опасно.



Пляж в Одессе/Скриншот из TikTok



Пляж в Одессе/Скриншот из TikTok

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге заявила, что открытие курортного сезона нецелесообразно.

"Мы направили представителям местных властей информацию, какие угрозы могут быть… С нашей стороны будем настаивать на обеспечении безопасности людей – бомбоубежища, наблюдения за водной поверхностью. Мы понимаем, что регион должен развиваться. Но безопасность на переднем плане", — сказала Гуменюк.



Пляж в Одессе/Скриншот из TikTok

Отдыхающие игнорируют запрет

Несмотря на запрет и предупреждение от военных о минной опасности, в Одессе уже массово отдыхают на пляжах и купаются в море. Фото и видео с побережья Черного моря публикуют в социальных сетях.

Напомним, в одном из ночных клубов Одессы устроили громкую вечеринку в честь "открытия летнего сезона". Фото и видео с мероприятия, которое продолжалось во время воздушной тревоги, вызвало волну возмущения в социальных сетях.