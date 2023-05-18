Летний сезон в Одессе: действительно ли пляжи Черного моря готовят к открытию

|Главная » Новости » Культура » 2023 » Май » 18 » 11:11:13
Несмотря на минную опасность, люди купаются в море и отдыхают на побережье. В одесских Телеграм-каналах распространяется информация о подготовке к открытию городских пляжей. В Сети утверждают, что будет разрешено отдыхать на побережье Черного моря.
Как сообщили в Одесском городском совете, эта информация не соответствует действительности.
"Действительно, вопрос очень актуален, потому что мы понимаем — все равно будут приезжать люди. Мы понимаем, что это лето, люди хоть немного хотят солнца. Но мы знаем, какие есть рекомендации военных. Мы понимаем, что это город, который не в тылу", — отметила ТСН.ua спикер мэрии Наталья Мальцева.
В городском совете подчеркнули, что сообщений о подготовке к открытию муниципальных пляжей не было. Официального решения, разрешат ли местным и гостям города отдыхать на побережье Черного моря, пока нет.
Стоит отметить, что остается действующим совместный приказ Одесской областной военной администрации и военного командования, принятый в прошлом году, о запрете на въезд и пребывание на побережье Черного моря, а также в заливах, внутренних морских водах и на территориях пляжных зон, расположенных в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря на территории Одесской области.
"Также наши военные ожидают от мэрии города Одессы соответствующих предложений по организации отдыха на указанных локациях. То есть, будут предложения — будет работа военного командования, будет принято соответствующее решение", — сказал Братчук.
Он подчеркнул, что побережье закрыто, и призвал не выходить на пляж и не купаться, поскольку это опасно.
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге заявила, что открытие курортного сезона нецелесообразно.
"Мы направили представителям местных властей информацию, какие угрозы могут быть… С нашей стороны будем настаивать на обеспечении безопасности людей – бомбоубежища, наблюдения за водной поверхностью. Мы понимаем, что регион должен развиваться. Но безопасность на переднем плане", — сказала Гуменюк.
Несмотря на запрет и предупреждение от военных о минной опасности, в Одессе уже массово отдыхают на пляжах и купаются в море. Фото и видео с побережья Черного моря публикуют в социальных сетях.
Напомним, в одном из ночных клубов Одессы устроили громкую вечеринку в честь "открытия летнего сезона". Фото и видео с мероприятия, которое продолжалось во время воздушной тревоги, вызвало волну возмущения в социальных сетях.