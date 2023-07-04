Пошаговый план действий в случае теракта на ЗАЭС - информация, которую нужно знать

|Главная » Новости » Происшествия » 2023 » Июль » 4 » 18:24:38
На фоне новостей о подготовке очередного теракта российскими оккупантами на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в первую очередь не нужно паниковать. К худшему сценарию развития событий следует быть готовыми, так что обсудите с близкими ваш общий план действий и поступки каждого в отдельности.
Пригодится вам пошаговая инструкция от проекта Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности — и Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности.
Есть вероятность, что в зоне поражения не будут работать интернет, связь и электричество. Поэтому позаботьтесь о наличии радиоприемника с питанием от батареек. Он может стать вашим единственным средством связи.
Услышав сигнал тревоги, немедленно включите радио, телевизор или Интернет и прослушайте сообщение. Информацию о взрыве на атомной электростанции армия, полиция, ГСЧС или местные органы власти должны сообщить на официальных страницах их сайтов или соцсетей либо в официальных каналах в Viber, Facebook или Telegram.
Если авария на АЭС произошла, оставайтесь в помещении или немедленно зайдите в него, если вы на улице. Лучше всего — в укрытие или подвал. Радиоактивный материал оседает на наружной стороне здания, поэтому нужно держаться подальше от стен и крыши.
Если взрыв застал вас в автомобиле, остановитесь на безопасной части дороги. Закройте окна, двери, люки, перекройте поток воздуха извне. Закройте голову руками и опустите локти на колени.
Быстро наденьте респиратор или ватно-марлевую повязку. Если их нет, прикройте нос и рот полотенцем, платком или шарфом.
Затем закройте и заблокируйте все окна, двери и вентиляционные отверстия в помещении и не подходите к ним без необходимости. Также выключите кондиционер и обогреватели.
Покидать укрытие можно только после официального разрешения ГСЧС, органов исполнительной власти или других официальных учреждений.
Если необходимо выйти из укрытия, наденьте максимально закрытую и плотную одежду, плащ, резиновую обувь, перчатки и респиратор. Не раздевайтесь на улице, не садитесь на землю, не купайтесь в открытых водоемах, не собирайте грибы или лесные ягоды, не курите.
Следите за дальнейшими сообщениями от ГСЧС, армии, полиции или местных органов управления. Они сообщат о необходимости йодной профилактики, эвакуации и правилах безопасности.
Проводить йодопрофилактику можно только после официального оповещения о ее необходимости. Она оправданна только тогда, когда радиация вызвана радиойодом.
Йодопрофилактика заключается в однократном приеме таблетированного йодида калия. Второй прием предусмотрен в случае пролонгированного (более 24 часов) или повторного воздействия радиации либо если человек употреблял загрязненную пищу или воду.
Обратите также внимание на рекомендованную дозировку йодида калия (таблетки):