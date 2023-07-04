Пошаговый план действий в случае теракта на ЗАЭС - информация, которую нужно знать

На фоне новостей о подготовке очередного теракта российскими оккупантами на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в первую очередь не нужно паниковать. К худшему сценарию развития событий следует быть готовыми, так что обсудите с близкими ваш общий план действий и поступки каждого в отдельности.

Пригодится вам пошаговая инструкция от проекта Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности — и Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности.

Шаг 1. Не паникуйте. Четко следуйте плану, некоторые пункты которого должны быть выполнены заранее

Проверьте свой тревожный чемодан;

Обсудите с родными, как вы будете действовать в таком случае все вместе и каждый в отдельности;

Позаботьтесь о запасе воды в герметичных емкостях на несколько дней;

Заверните продукты в пленку и положите в холодильник или в шкаф.



Есть вероятность, что в зоне поражения не будут работать интернет, связь и электричество. Поэтому позаботьтесь о наличии радиоприемника с питанием от батареек. Он может стать вашим единственным средством связи.

Шаг 2. Слушайте инструкции

Услышав сигнал тревоги, немедленно включите радио, телевизор или Интернет и прослушайте сообщение. Информацию о взрыве на атомной электростанции армия, полиция, ГСЧС или местные органы власти должны сообщить на официальных страницах их сайтов или соцсетей либо в официальных каналах в Viber, Facebook или Telegram.

Шаг 3. Пройдите в укрытие или подвал

Если авария на АЭС произошла, оставайтесь в помещении или немедленно зайдите в него, если вы на улице. Лучше всего — в укрытие или подвал. Радиоактивный материал оседает на наружной стороне здания, поэтому нужно держаться подальше от стен и крыши.

Если взрыв застал вас в автомобиле, остановитесь на безопасной части дороги. Закройте окна, двери, люки, перекройте поток воздуха извне. Закройте голову руками и опустите локти на колени.

Шаг 4. Защитите себя

Быстро наденьте респиратор или ватно-марлевую повязку. Если их нет, прикройте нос и рот полотенцем, платком или шарфом.

Затем закройте и заблокируйте все окна, двери и вентиляционные отверстия в помещении и не подходите к ним без необходимости. Также выключите кондиционер и обогреватели.

Шаг 5. Обратите внимание, если вам вдруг нужно покинуть укрытие

Покидать укрытие можно только после официального разрешения ГСЧС, органов исполнительной власти или других официальных учреждений.

Если необходимо выйти из укрытия, наденьте максимально закрытую и плотную одежду, плащ, резиновую обувь, перчатки и респиратор. Не раздевайтесь на улице, не садитесь на землю, не купайтесь в открытых водоемах, не собирайте грибы или лесные ягоды, не курите.

Шаг 6. Ждите дальнейших инструкций

Следите за дальнейшими сообщениями от ГСЧС, армии, полиции или местных органов управления. Они сообщат о необходимости йодной профилактики, эвакуации и правилах безопасности.

Йодная профилактика: нужно ли проводить?

Проводить йодопрофилактику можно только после официального оповещения о ее необходимости. Она оправданна только тогда, когда радиация вызвана радиойодом.

Йодопрофилактика заключается в однократном приеме таблетированного йодида калия. Второй прием предусмотрен в случае пролонгированного (более 24 часов) или повторного воздействия радиации либо если человек употреблял загрязненную пищу или воду.

Обратите также внимание на рекомендованную дозировку йодида калия (таблетки):

Младенцы от рождения до 1 месяца — 16 мг.

Дети (от 1 месяца до 3 лет) — 32 мг.

Дети (от 3 до 12 лет) — 62,5 мг.

Подростки (от 12 до 18 лет), беременные, кормящие матери и взрослые (до 40 лет) — 125 мг.

Взрослым старше 40 лет или людям с нарушениями функционирования щитовидной железы йодная профилактика обычно не проводится.

Накануне, глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что российские оккупанты завершили подготовку теракта на Запорожской атомной электростанции. Пруды-охладители заминированы, а начиненная взрывчаткой техника размещена возле 4 из 6 энергоблоков станции. По оценке Буданова, ситуация еще никогда не была столь угрожающей.