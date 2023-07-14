Путин признал, что власти России выплатили более 86 млрд рублей несуществующей структуре ЧВК Вагнер

Владимир Путин впервые лично признал, что встречался с командирами «ЧВК Вагнера», а также с Евгением Пригожиным через пять дней после мятежа. Рассказывая об этой встрече, президент ни разу не использовал слова «мятеж» и «предатели», что, вероятно, свидетельствует о смягчении его отношения к руководству ЧВК. При этом он назвал ЧВК несуществующей структурой, и эти слова порождают юридическую коллизию: ранее глава государства заявил, что группа получила из бюджета более 86 млрд рублей.

Отвечая на вопрос журналиста кремлевского пула от газеты «Коммерсант» о темах встречи, Путин фактически повторил заявление своего пресс-секретаря, сделанное за несколько дней до этого. «С одной стороны, я на встрече с ними дал оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны — того, что они сделали в ходе событий 24 июня. Третье — показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения. Вот и все», – сказал президент.

▪️Путин также подтвердил, что на встрече было 35 человек. Им глава государства предложил несколько вариантов трудоустройства, в том числе — под руководством их непосредственного командира с позывным Седой. То есть человека, под началом которого бойцы «Вагнера» и служили последние 16 месяцев, уточняет «Коммерсант».

▪️Позывной Седой в «ЧВК Вагнера» носит Андрей Трошев, полковник полиции в отставке из СОБР ГУ МВД по Северо-Западу, бывший артиллерист-десантник, ветеран Афганистана и Чечни.

▪️По словам Путина, «многие» участники встречи «кивали», когда он говорил про Седого. «А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: “Нет, ребята не согласны с таким решением”», – сказал Путин.

▪️Произошедшее 24 июня президент назвал «эти события»: «То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление... Я скажу так, очень аккуратно...» Кроме того, Путин назвал Пригожина по фамилии, чего избегал в своих публичных обращениях после мятежа (отказ от упоминания Пригожина по фамилии мог означать, что Путин стал относиться к нему так же, как к оппозиционеру Алексею Навальному).

▪️На уточняющий вопрос, сохранится ли «ЧВК Вагнера» как боевая единица, глава государства ответил: «Ну так ЧВК "Вагнер" не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!» «Такого юрлица нет», – уточнил он.

▪️Через три дня после мятежа Путин называл «ЧВК Вагнера» компанией: «Только с мая 2022 года по май 2023-го на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании “Вагнер” 86 миллиардов 262 миллиона рублей. Из них денежное содержание – 70 миллиардов 384 миллиона, стимулирующие выплаты – 15 миллиардов 877 миллионов. Страховые выплаты – 110 миллиардов 179 миллионов».

▪️Позднее ведущий «России 1» Дмитрий Киселев заявил, что основанная Пригожиным ЧВК в рамках госконтрактов получила намного больше – более 858 млрд рублей.

▪️Из слов президента следует, что все эти деньги были выплачены структуре, которой юридически не существует.

Контекст

О встрече Путина с Пригожиным после мятежа в конце прошлой недели сначала сообщила французская газета Libération со ссылкой на источники в западной разведке. В понедельник встречу подтвердил Песков.

Ряд провоенных блогеров увидели слабость Кремля в том, что после мятежа «ЧВК Вагнера» президент встретился с Пригожиным.